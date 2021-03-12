Sağlık çalışanlarının 2 bin 500 fidanlı meyve ağacı ormanı oldu

Kocaeli'de hizmet veren sağlık çalışanları adına 2 bin 500 fidan dikilerek meyve ormanı oluşturuldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi,14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle salgınla mücadelede en ön saflarda yer alan sağlık çalışanları için için 'Sağlık Çalışanları Hatıra Ormanı' fidan dikimi programı gerçekleştirdi. İzmit Sepetçi dolgu alanındaki 60 bin metre kare alanda gerçekleştirilen programda vefat eden 6 sağlık personeli adına 6 adet ağaca isimleri yazlı plakalar asıldı. İzmit İlçesi Sepetçi Mahallesi dolgu alanında gerçekleşen törene Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın, İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, Genel Sekreter Yardımcıları Hasan Aydınlık, Mustafa Altay ve sağlık çalışanları katıldı. Programda sağlık çalışanlarına teşekkürlerini sunan Tahir Büyükakın, "Bu sinsi virüs sevdiklerimizi bizden koparmak için çalışırken, sağlık ordumuzun çok değerli neferleri bir canı bile ona kaptırmamak için canla başla mücadele etti. Artık öyle bir gün geldi ki doktoruyla, hemşiresiyle, teknisyeniyle, 112 Acil personeliyle bizi yaşatmak için kendi canlarından vazgeçtiler. Fedakarca verdikleri mücadeleye hep birlikte şahitlik ettik, onlara ne kadar teşekkür etsek azdır. Sağlık ordumuzun tüm kahramanlarına sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca talep olması halinde sağlık çalışanları için 500 kadar daire yapabiliriz. Aslında onlar için ne yapsak azdır" dedi.

2 bin 500 fidanlı meyve ormanı

Kocaeli'deki hastanesinde pandemiyle mücadelede hayatını kaybeden sağlık çalışanlarını da anan Tahir Başkan, "Uzman doktorlar Mehmet Karakum, Aydın Ünsal ve Lütfi Çetinkaya, teknik personel Atilla Yılmaz, temizlik personelleri İsmail Kenar ve Aşkın Demirören'e Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Büyükşehir olarak, 14 Mart Tıp Bayramı'nda sağlık çalışanlarımız için bir hatıra ormanı oluşturmayı kararlaştırdık. Bugün dikeceğimiz fidanlardan 6 tanesinin üzerlerine onların anısına isimlerini yazdık. İstedik ki buraya diktiğimiz fidanlar büyüdükçe, onların bizim sağlığımız için verdikleri mücadele hiçbir zaman unutulmasın. Daha önce dolgu alanı olarak kullanılan 60 bin metrekarelik bu alanda bugün 2 bin 500 adet fidanı toprakla buluşturuyoruz. Dikilecek ağaç türleri arasında meyve ağaçları da var. Buraya da 'Sağlık Çalışanları Hatıra Ormanı' adını verdik. Hatıra ormanımızın ağaçlandırılması tamamlandıktan sonra, burayı mesire alanı olarak halkımızın kullanımına sunacağız. Tüm sağlık personelimizin 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum" diye konuştu.

Hayatını kaybeden sağlık çalışmalarını andı

İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin salgın sürecinde sürekli yanlarında olduğunu ifade ederek, "Bu zorlu dönemde canla başla mücadele eden tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederim. Bu dönemde vefat eden sağlık neferlerimiz oldu. Onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Büyükşehir belediyemizin desteğini bu süreçte sürekli yanımızda hissettik. Bugün de 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla hatıra ormanı oluşturuyor. Hayatını kaybeden tüm sağlık çalışanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı