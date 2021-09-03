Sağlık çalışanlarını taşıyan servis minibüsü kaza yaptı
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Sağlık çalışanlarını taşıyan servis minibüsü kaza yaptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sağlık çalışanlarını taşıyan servis minibüsü kaza yaptı Beyoğlu'nda sağlık çalışanlarını taşıyan minibüsü yan yattı.

Sağlık çalışanlarını taşıyan servis minibüsü kaza yaptı

İSTANBUL - Beyoğlu'nda sağlık çalışanlarını taşıyan minibüsü yan yattı. Kazada şans eseri yaralan olmadı.

Kaza, Beyoglu Piyalepaşa bulvarında meydana geldi. İddiaya göre, özel sağlık çalışanlarını taşıyan 34 LAG 662 plakalı servis minibüsü kayarak yan yattı. Şans eseri minibüste bulunanlar yaralanmazken, şoför yolda mazot bulunduğunu aracın ondan kaydığını iddia etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Kaza nedeniyle yol tek şeride düştü. Bölge de trafik yoğunluğu oluştu.

Olay anını anlatan servis şoförü: " Yol olduğu gibi kaygan halde mazot önümdeki araç kayınca ancak bu halde personelimi kurtara bildim. Başka hiçbir imkanım yoktu. Arabada 6, 7 tane personelim vardı. Onların hepsi hemşire."

Sağlık çalışanlarını taşıyan servis minibüsü kaza yaptı
Sağlık çalışanlarını taşıyan servis minibüsü kaza yaptı
Sağlık çalışanlarını taşıyan servis minibüsü kaza yaptı
Sağlık çalışanlarını taşıyan servis minibüsü kaza yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Gülşah Kahveci

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