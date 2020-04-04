Sağlık çalışanlarına destek için Atakum'da bulunan yazlık sahiplerine dayanışma çağrısı
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Neşe Kangüleç, Kent Konseyi, Atakum, Güncel

Sağlık çalışanlarına destek için Atakum'da bulunan yazlık sahiplerine dayanışma çağrısı

Atakum Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Neşe Kangüleç, yazlık evini korona virüs salgını ile mücadelede görev alan ve bulaşma riski nedeniyle evlerine gidemeyen sağlık çalışanlarının kullanımına açtı.

04.04.2020 17:57 | Son Güncelleme: 04.04.2020 17:57
Sağlık çalışanlarına destek için Atakum'da bulunan yazlık sahiplerine dayanışma çağrısı

Atakum Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Neşe Kangüleç, yazlık evini korona virüs salgını ile mücadelede görev alan ve bulaşma riski nedeniyle evlerine gidemeyen sağlık çalışanlarının kullanımına açtı.

Bölgedeki sezonluk konut sahiplerine de destek çağrısında bulunan Kangüleç, "Sağlık çalışanlarına sadece alkışlayarak destek olamayız. Atakum'da yazlık ve ikinci konutu bulunan tüm yurttaşları; evlerini Samsun'un doktorları, hemşireleri ve tüm sağlık personelinin kullanımına açmaya davet ediyorum" dedi.

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci'nin korona virüsle mücadele sürecinde Samsunlulara yaptığı toplumsal dayanışma çağrısına katkı sunan hayırsever yurttaşlar ve sivil toplum kuruluşları yaptıkları çalışmalar ile Türkiye'ye örnek oluyor. Samsun'da ki hastanelerde salgın mücadelesi için 7 gün, 24 saat görev yapan ve sayıları 7 bini aşan sağlık emekçilerinin virüs bulaşma riski nedeniyle evlerine gidemediklerini belirten Atakum Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Neşe Kangüleç, yazlık evini sağlık çalışanlarının barınma ihtiyacı için kullanıma açtı. Bölgede çok sayıda yazlık ev bulunduğunu belirten Kangüleç, "Atakum'da yazlığı ve ikinci evi olan herkesi sağlık çalışanlarımıza destek olmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

Atakum Belediyesi dezenfekte edecek

Atakum Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından organize edilecek dayanışma uygulaması kapsamında evini kullanıma açmak isteyen yurttaşlar ile barınma yerine ihtiyaç duyan sağlık emekçileri, 0532 440 72 96 numaralı telefon ile iletişime geçebilecek. Eşyalı ve ısınma sistemine sistemine sahip olan, 4 ila 6 kişinin barınabileceği yazlık evler, salgınla mücadele dönemi boyunca sağlık çalışanları tarafından kullanılabilecek. Doktor, hemşire ve tüm sağlık çalışanları, mesaileri sonrasında bu evlerde konaklayabilecek, göreve geri dönmeden önce istirahat edebilecek. Salgın tehlikesi sona erdikten sonra, Atakum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sağlık çalışanlarının kullandığı konutları temizleyip dezenfekte ettikten sonra ev sahiplerine teslim edecek.

"Uyumaya ve dinlemeye ihtiyaçları var"

Samsun'un, Türkiye'de en fazla korona virüs vakası görülen 10'uncu kent olduğunu hatırlatan Kangüleç, "Dünyayı saran ve Türkiye'yeye de ulaşan korona virüs salgının etkisinin artmakta olduğunu maalesef görüyoruz. Samsun'da vaka sayısı olarak Türkiye genelinde 10'uncu sırada yer alıyor. Aynı zamanda bir sağlık kenti olan Samsun'da yaklaşık 3 bin doktor, 4 binden fazla da sağlık çalışanı bulunuyor. Sayıları 7 bine ulaşan sağlık emekçileri virüsle mücadele için Samsun halkına hizmet veriyor. Salgın sürecinde bizler için hayatlarını riske atanlar, 7/24 çalışan sağlık personeli. Yaşamlarını ortaya koyan doktor, hemşire ve diğer sağlık çalışanlarına Allah'tan rahmet diliyoruz, şükranlarımızı sunuyoruz. Tedavileri devam eden personele de acil şifalar diliyoruz. Hastaları ile yakın temasta olan sağlık çalışanları dinlenme ve uyku ihtiyaçları için artık evlerine gidemiyor. Bu süreçte tüm sağlık çalışanlarının uykuya ve iyi dinlenmeye de ihtiyaçları var. Samsun'da ki bazı otel işletmecileri, odalarını sağlık personelinin kullanımına açtı. Ayrıca misafirhanelerini sağlık çalışanlarının kullanımına açan kamu kuruluşları da var. Bu uygulamaları gerçekleştiren herkese çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Sadece alkışlayarak destek olamayız"

Atakum Kent Konseyi Kadın Meclisi olarak dayanışmaya katkı sağlamak istediklerini belirten Kangüleç, "Samsun'un Atakum bölgesi, yazlıkçıların uğrak yerleri arasında bulunuyor. Burada çok sayıda yazlık ev mevcut. Sezon itibarıyla şu anda bu yazlık evler mobilyaları, ısınma sistemleri ile birlikte atıl vaziyette. Dubleks, tripleks ya da tek katlı bahçeli yapılardan oluşan bu evlerin her biri dört ya da altı kişiyi misafir edebilme olanağına sahip. Bu bölgede yazlık ev sahibi olan herkese bir çağrıda bulunmak istiyoruz. Sağlıkçılara sadece alkışlayarak destek olamayız. Bu evleri sağlık personelinin barınma ihtiyacı için kullanıma açmalarını istiyoruz.Ayrıca Ordu, Trabzon, Çorum ve Tokatlılardan da destek bekliyoruz" ifadeleri kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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