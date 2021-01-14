Sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısının ilk dozu yapılmaya başlandı
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Sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısının ilk dozu yapılmaya başlandı

14.01.2021 11:39 | Son Güncelleme: 14.01.2021 11:44

Nevşehir'de sağlık çalışanlarına yönelik yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı uygulanmaya başlandı.

Nevşehir'de sağlık çalışanlarına yönelik yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı uygulanmaya başlandı.

Acil Kullanım Onayı verilmesinin ardından Nevşehir'de de sağlık çalışanları, CoronaVac aşısı olmaya başladı.

İl Sağlık Müdürlüğü binasında oluşturulan aşı odasında incelemede bulunan İl Sağlık Müdürü Dr. Rahim Ünlübay, uygulama öncesi gazetecilere açıklamada bulundu.

Sağlık çalışanlarının aylardır salgına karşı fedakarca mücadele yürüttüğünü vurgulayan Ünlübay, aşının kendilerine ulaşmasıyla heyecan yaşadıklarını belirterek, "Sayın bakanımızın da dediği gibi tünelin ucunda ışık göründü. Bugün de ilk aşıyı oluyoruz. Allah izin verirse tüm ülke olarak bu virüsten kurtulmanın ilk aşamasını başlatmış oluyoruz. Bugünden sonra da göreceksiniz Kovid-19 ile mücadelede olduğu gibi aşılama hızında da örnek olduğumuzu tüm dünyaya göstereceğiz." dedi.

Ünlübay'a, daha sonra görevli personel tarafından aşı yapıldı.

Nevşehir'de sağlık çalışanları için 4 bin 600 doz aşı geldiği, merkez ve ilçelerde 93 aşı uygulama odası oluşturulduğu öğrenildi.

Sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısının ilk dozu yapılmaya başlandı
Sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısının ilk dozu yapılmaya başlandı
Sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısının ilk dozu yapılmaya başlandı
Sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısının ilk dozu yapılmaya başlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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