Sağlık çalışanlarına alkışlı destek sürüyor
Vatandaşların alkışlı desteği 112 çalışanlarının karşılığı Muhtarlardan hastane bahçesinde alkışlı desteği Yeni Mahalle Muhtarı Adem Şahin'in konuşması Sağlık çalışanlarına alkışlı destekSAMSUN - Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede görev alan sağlık çalışanlarına destek sürdü.
20.03.2020 23:00 | Son Güncelleme: 20.03.2020 23:02
Vatandaşların alkışlı desteği
112 çalışanlarının karşılığı
Muhtarlardan hastane bahçesinde alkışlı desteği
Yeni Mahalle Muhtarı Adem Şahin'in konuşması Sağlık çalışanlarına alkışlı destek
SAMSUN - Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede görev alan sağlık çalışanlarına destek sürdü.
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Kaynak: AA