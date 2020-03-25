Sağlık çalışanlarına akciğer nakli olmuş ve nakil bekleyen hastalardan anlamlı destek
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Koşuyolu, Türkiye, Güncel

Sağlık çalışanlarına akciğer nakli olmuş ve nakil bekleyen hastalardan anlamlı destek

Ülkemizde de baş gösteren korona virüs sebebiyle gece gündüz fedakarca çalışan sağlık neferleri için S.B.Ü Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde akciğer nakli olmuş ve nakil bekleyen hastalar tarafından çok anlamlı bir mesaj verildi.

25.03.2020 09:30 | Son Güncelleme: 25.03.2020 09:42
Sağlık çalışanlarına akciğer nakli olmuş ve nakil bekleyen hastalardan anlamlı destek

Ülkemizde de baş gösteren korona virüs sebebiyle gece gündüz fedakarca çalışan sağlık neferleri için S.B.Ü Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde akciğer nakli olmuş ve nakil bekleyen hastalar tarafından çok anlamlı bir mesaj verildi. Hastalar evlerinden çektikleri görüntüler ile bir video oluşturarak "Sizler bizim için sağlık hattında nöbet tutarken bizler ise sizlere evde kalarak destek veriyoruz. Evde kalıp nefesim olur musun? Türkiye'm" mesajıyla duyarlılıklarını gösterdiler.

Sağlık çalışanlarına anlamlı bir destek de akciğer nakli olmuş ve nakil besleyen hastalardan geldi. S.B.Ü. Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde nakil olmuş ve akciğer nakli bekleyen hastalar sağlık personeline destek klibi geldi. Hastalar kendi çektikleri görüntülerle destek klibi hazırladı. Hastalar evlerinden çektikleri görüntüler ile bir video oluşturarak "Sizler bizim için sağlık hattında nöbet tutarken bizler ise sizlere evde kalarak destek veriyoruz. Evde kalıp nefesim olur musun? Türkiye'm" mesajıyla duyarlılıklarını gösterdiler. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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