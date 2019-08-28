Sağlık çalışanları kadına şiddeti kınadı

28.08.2019 09:18

Dünyagöz Hastanesi çalışanları Ankara'da kadın cinayetleri karşısında duyulan üzüntüyü ifade etmek ve farkındalığı artırmak amacıyla biraraya geldi. Siyah giyinerek işe gelen doktorlar ve sağlık çalışanları üzücü olaylara karşı tepkilerini hazırladıkları dövizlerde dile getirdi. Dünyagöz Hastanesi çalışanları, T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın "Kadına Şiddet İnsanlığa İhanettir" sloganının yazılı olduğu dövizlerle hastanede fotoğraf çektirdi.

Dünyagöz Hastanesi Ankara Direktörü Hüseyin Kılavuz; Çocuğunun gözleri önünde katledilen Emine Bulut ve cinayete kurban giden diğer kadınların anısına düzenlenen törende konuştu.

Yasal Düzenleme Bekliyoruz

Hüseyin Kılavuz: "Son zamanlarda artarak devam eden Kadına Şiddet, toplumun her kesimi tarafından şiddetle karşı konulması gereken bir durumdur. Kadının şiddeti yoğun olarak yaşaması, tüm toplumu etkileyen ağır sonuçları da beraberinde getirmektedir. Bu nedenle, Dünyagöz Hastanesi olarak "kadına şiddet" karşısında gereken duyarlılığı göstermek istedik. Bir an önce yetkililerden gereken tebdiri almalarını ve en ağır cezaları veren yasal düzenlemeleri bekliyoruz" dedi.

İnsanlık Düşmanları Affa Uğramasın

Dünyagöz Hastanesi doktorlarından Göz Hastalıkları Uzmanı Figen Yamanoğlu ise: "Kadına yönelik şiddetbir insanlık suçudur ve ne yazık ki bu insanlık düşmanlarının sayısı giderek artmaktadır. Memleketimizde neredeyse her gün kadın öldürülmekte, dayak ilkelliği her 3 evden birinde yaşanmaktadır.

Sadece kadınlar değil, uygar erkekler olarak ta acil isteklerimiz var; artık timsah gözyaşları dökülüp olaylar kapatılmasın. TCK da 2005 yılında yürürlüğe giren madde uygulansın istiyoruz.

'Kadına kalkan eller kırılsın' demek yetmiyor. Kınamak, lanetlemek yetmiyor. Bu insanlık düşmanları, mevcut yasalar uygulanarak, tahrik indirimi almadan, affa uğramadan ceza görsün istiyoruz. Uzun vadeli önlemler elbette alınmalıdır ama bunların sonuçlarını bekleyecek zamanımız ve sabrımız yoktur" ifadelerini kullandı

Kaynak: Bültenler