Sağlık çalışanları ile 50 yaş ve üstüne üçüncü doz aşı uygulaması başladı
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Sağlık çalışanları ile 50 yaş ve üstüne üçüncü doz aşı uygulaması başladı

Sağlık çalışanları ile 50 yaş ve üstüne üçüncü doz aşı uygulaması başladı
Anadolu Ajansı / İsa Toprak - Haberler | Sağlık

Sağlık çalışanları ile 50 yaş üstüne 3'üncü doz Kovid-19 aşı uygulamasına başlandı.

Sağlık çalışanları ile 50 yaş üstüne 3'üncü doz Kovid-19 aşı uygulamasına başlandı.

Ankara Şehir Hastanesine gelen vatandaşlar Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesinde üçüncü doz aşılarını yaptırdı.

Üçüncü doz aşısını yaptıran sağlık çalışanı Selin Gür, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşları aşı olmaya davet etti.

Uzman Doktor Okan Aytekin de yaptırdığı ilk iki dozun ardından herhangi bir sağlık sorunu yaşamadığını ve Sağlık Bakanlığı ile alanında uzman doktorların önerileriyle üçüncü doz aşıyı yaptırdığını söyledi.

Ömer Çoruk (82) ise üçüncü doz aşısını yaptırdığını belirterek, "Bu yaştaki adama sorun yaşatmadıysa hiç kimseye yaşatmaz. Benim için güzel oldu. Herkesin olmasını isterim." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak

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