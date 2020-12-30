Sağlık çalışanları, hayatını kaybeden meslektaşlarını andı

Sağlık çalışanları, hayatını kaybeden meslektaşlarını andı

SAMSUN Tabip Odası üyeleri, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden doktorlar Habib Demirel ile Ali Murat Uludoğan, hemşire Meral Arbağ, sağlık personeli Önder Büyük ve Rıfat Sefa Ataseven'i anarak, hastane önünde sergilenen fotoğraflarının kenerına karanfil bıraktı.Samsun Tabip Odası üyeleri, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önünde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanları için basın açıklaması düzenledi. Sağlık çalışanları adına açıklama yapan Samsun Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Alper Aktaş, 'Ülkemizde ilk vakanın görüldüğü tarihten çok önce, sağlık emek ve meslek örgütleri olarak halkımızın sağlığı için, sağlık çalışanlarının sağlığı için uyarılarda bulunduk. Bilimin ve aklın yolunu gösterdik. Binlerce insanımızı, yüzlerce sağlık çalışanımızı kaybettik. Kaybetmeye de devam ediyoruz. Pandeminin başından bu yana yaşamını kaybeden yurttaşlarımızın yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yitirdiğimiz tüm sağlık çalışanlarını bir kez daha saygıyla anıyoruz. Onlar hastalarının sağlığı için kendi canlarını hiçe saydılar' dedi.

Basın açıklamasının ardından katılımcılar, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Doktor Habib Demirel, Doktor Ali Murat Uludoğan, Hemşire Meral Arbağ, personel Önder Büyük ve112 acil sağlık çalışanı Rıfat Sefa Ataseven'in fotoğraflarının yanına karanfil bıraktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Zeynep Irmak ÖCAL