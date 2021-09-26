Sağlık çalışanları, 'Doktorlar Bisiklet Turu'nda pedal çevirdi

KAYSERİ'de büyükşehir belediyesi ve tabipler odası tarafından 'Doktorlar Bisiklet Turu' düzenlendi. Moral etkinliğinde sağlık çalışanları bisikletleriyle pedal çevirdi.

Kayseri'de sağlık çalışanlarına moral ve motivasyon sağlanması amacıyla büyükşehir belediyesi ve tabipler odası iş birliğiyle 'Doktorlar Bisiklet Turu' etkinliği gerçekleştirildi. Kayseri Devlet Hastanesi'nin bahçesinde başlayan etkinliğe, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Mehmet İlhan Şahin, Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İsmail Altıntop ve sağlık çalışanları katıldı.