Sağlık çalışanları 4'üncü doz aşılarını olmaya başladı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasının ardından aşılarını tamamlayan sağlık çalışanları, isteğe bağlı 4'üncü doz aşılarını yaptırmaya başladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Sağlık çalışanlarından 2 doz inaktif aşı olmuş ve hatırlatma dozunu mRNA veya inaktif aşı olanlar bir hatırlatma dozu aşısı daha isteğe bağlı olarak olabileceklerdir" dedi. Bakan Koca'nın açıklamasının ardından önceki aşılarını tamamlayan sağlık çalışanları, 4'üncü doz aşılarını da yaptırmaya başladı. Ankara Şehir Hastanesi Aşı Merkezi'nde devam eden aşılama çalışmasına, 4'üncü doz için başvuran sağlık çalışanlarının da eklenmesiyle yoğunluk oluştu.