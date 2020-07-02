Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesinde kurulacak Tıp Fakültesi için yer tespiti yapıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesinde kurulacak Tıp Fakültesi için yer tespiti yapıldı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesinde kurulacak Tıp Fakültesi için yer tespiti yapıldı Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin Erzurum'da açacağı Tıp Fakültesi için hazırlıklara başlandı.

02.07.2020 15:56 | Son Güncelleme: 02.07.2020 16:07

Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesinde kurulacak Tıp Fakültesi için yer tespiti yapıldı

ERZURUM - Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin Erzurum'da açacağı Tıp Fakültesi için hazırlıklara başlandı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Sağlık eski bakanı Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Recep Akdağ ile Erzurum'da Tıp Fakültesi yer tespiti konusunda incelemelerde bulundu.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, beraberindeki üniversite yöneticileri ile birlikte Erzurum'da Şehir hastanesi bünyesinde kurulacak olan Tıp fakültesi için yer tespiti ve alt yapı çalışmalarını yerinde inceledi.

Erzurum Valisi Okay Memiş, Sağlık eski Bakanı Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Recep Akdağ, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Sağlık İl Müdürü Dr. Gürsel Bedir ile birlikte Şehir hastanesinde incelemelerde bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, ilk etapta gelecek eğitim öğretim döneminde 40 öğrenci ile eğitime başlanacağını belirtti.

Prof. Dr. Cevdet Erdöl, "Bugün burada Şehir hastanemizi görmek için buradayız. Öğrencilerimizin nasıl bir eğitim alt yapısına sahip olduklarını değerlendiriyoruz. Öğrencilerimiz Atatürk Üniversitesi bünyesinde 3 yıllık eğitimlerinin ardından stajlarını burada yapacaklar. Fazla öğrenci almaktan ziyade 40 öğrenci alarak Atatürk Üniversitesi kontenjanlarını biraz azaltmak suretiyle zorlamadan 40 öğrenci alınması planlanıyor." diye konuştu.

Prof. Dr. Recep Akdağ, Sağlık Bilimleri Üniversitesi çatısı altında İstanbul ve Ankara'nın dışında Adana ve Erzurum'da iki yeni tıp fakültesi kurulduğunu belirterek, "Bugün burada yapılacak çalışmaları değerlendirmek üzere incelemelerde bulunuyoruz. Erzurum'da ikinci tıp fakültesinin kurulması Erzurum adına önemli bir fırsat oldu. Cumhurbaşkanımıza minnettarız. İki üniversite arasındaki işbirliğini kuvvetlendirecek. Bölgeye çok daha kaliteli sağlık hizmeti sunulacak" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Yeni bir Tıp fakültesi kazandırılmasından dolayı şehir adına teşekkürlerimizi sunuyorum. Katkısı olan başta Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyorum" dedi.

Vali Okay Memiş, Erzurum'a ikinci bir Tıp fakültesinin kurulmasının önemli olduğuna dikkat çekerek, "Erzurum önemli bir kent. Şehir hastanemiz sağlık anlamında çok önemli bir alt yapıya sahip" dedi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesinde kurulacak Tıp Fakültesi için yer tespiti yapıldı

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuk öldürülen dedesinin göğsüne oturdu Haber
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuk öldürülen dedesinin göğsüne oturdu
9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı Haber
9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı
Yeni sosyal medya düzenlemesine göre BTK, 'kamu yararı gözeterek' Netflix ve Whatsapp'ı engelleyebilecek Haber
Yeni sosyal medya düzenlemesine göre BTK, 'kamu yararı gözeterek' Netflix ve Whatsapp'ı engelleyebilecek
İngiltere, Venezuela'nın 1 milyar euroluk altınlarına el koydu Haber
İngiltere, Venezuela'nın 1 milyar euroluk altınlarına el koydu
Son Dakika: Kişisel Verileri Koruma Kurulu TikTok hakkında inceleme başlattı Haber
Son Dakika: Kişisel Verileri Koruma Kurulu TikTok hakkında inceleme başlattı
'Kilolusun' diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi Haber
"Kilolusun" diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi
Son dakika: İngiltere, Türkiye'ye uçuş yasağını kaldırmaya hazırlanıyor
Son dakika: İngiltere, Türkiye'ye uçuş yasağını kaldırmaya hazırlanıyor
Medipol Başakşehir, Hasan Ali Kaldırım'la ilk görüşmeyi yaptı
Medipol Başakşehir, Hasan Ali Kaldırım'la ilk görüşmeyi yaptı
Minik İkranur'un babası cinayeti işaret etti: Konuşacağı için öldürülmüş olabilir
Minik İkranur'un babası cinayeti işaret etti: Konuşacağı için öldürülmüş olabilir
Genç Parti'nin yeni Genel Başkanı Murat Hakan Uzan oldu
Genç Parti'nin yeni Genel Başkanı Murat Hakan Uzan oldu
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e gönderme: Dizi izleyip film çeviredursunlar, biz tarih yazmaya devam edeceğiz
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e gönderme: Dizi izleyip film çeviredursunlar, biz tarih yazmaya devam...
Yıldız Tilbe'den güldüren kedi isyanı: Namussuz kedi Sezen Aksu'nun koynunda uyudu
Yıldız Tilbe'den güldüren kedi isyanı: Namussuz kedi Sezen Aksu'nun koynunda uyudu
Gaziantep FK futbolcusu Twumasi, sözleşmesi bittiği gerekçesiyle izinsiz olarak takımdan ayrıldı
Gaziantep FK futbolcusu Twumasi, sözleşmesi bittiği gerekçesiyle izinsiz olarak takımdan ayrıldı
Botsvana'da iki ay içerisinde 350 fil gizemli bir şekilde öldü
Botsvana'da iki ay içerisinde 350 fil gizemli bir şekilde öldü
Berat Albayrak ve eşine ahlak dışı saldırıda bulunan şahıslardan ikisi tutuklandı
Berat Albayrak ve eşine ahlak dışı saldırıda bulunan şahıslardan ikisi tutuklandı
Türkiye'nin domates üretim merkezi olan Bursa'nın ovalarında ürünler kurudu, bu yıl salça fiyatları tavan yapacak
Türkiye'nin domates üretim merkezi olan Bursa'nın ovalarında ürünler kurudu, bu yıl salça fiyatları tavan...
Bakan Koca salgında örnek olan 5 ilimizi açıklamıştı! İşte kentlerin koronavirüs yoğunluk haritası
Bakan Koca salgında örnek olan 5 ilimizi açıklamıştı! İşte kentlerin koronavirüs yoğunluk haritası
Bakan Koca, Çin'de ortaya çıkan yeni virüsle ilgili ilk kez konuştu
Bakan Koca, Çin'de ortaya çıkan yeni virüsle ilgili ilk kez konuştu
Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi tek şarta bağladı
Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi tek şarta bağladı
Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı
Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin Ayasofya çıkışına cevap: Kimsenin haddine değil
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin Ayasofya çıkışına cevap: Kimsenin haddine değil
Ahmet Bulut'tan Arda Turan transferi için çarpıcı açıklama: Yurt dışından 1-2 kulüple görüşüyoruz
Ahmet Bulut'tan Arda Turan transferi için çarpıcı açıklama: Yurt dışından 1-2 kulüple görüşüyoruz
Ünlü golfçü Ian Poulter, gaz çıkarırken kameralara böyle yakalandı
Ünlü golfçü Ian Poulter, gaz çıkarırken kameralara böyle yakalandı
Marmara Bölgesi, 1 hafta boyunca sıcak havanın etkisinde olacak
Marmara Bölgesi, 1 hafta boyunca sıcak havanın etkisinde olacak
Dilan Çıtak, kendisine ev vaadinde bulunup vazgeçen babası İbrahim Tatlıses'e sert çıktı: Çocuk evrakla değil hislerle yapılır
Dilan Çıtak, kendisine ev vaadinde bulunup vazgeçen babası İbrahim Tatlıses'e sert çıktı: Çocuk evrakla değil...
Son Dakika: Ankara'da vaka sayılarındaki artış sebebiyle toplantı ve gösteri yürüyüşü 15 gün süreyle kısıtlandı
Son Dakika: Ankara'da vaka sayılarındaki artış sebebiyle toplantı ve gösteri yürüyüşü 15 gün süreyle kısıtlandı
Fenerbahçe, Galatasaray forması giyen Henry Onyekuru için Monaco ve menajeriyle görüşme yaptı
Fenerbahçe, Galatasaray forması giyen Henry Onyekuru için Monaco ve menajeriyle görüşme yaptı
Danimarka Kupası finali, taraftarların sosyal mesafeye uymaması nedeniyle 14 dakika durdu
Danimarka Kupası finali, taraftarların sosyal mesafeye uymaması nedeniyle 14 dakika durdu
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
Bakan Koca, koronavirüs tedbirlerini uygulamadaki başarısıyla örnek olan 5 ilimizi sıraladı
Bakan Koca, koronavirüs tedbirlerini uygulamadaki başarısıyla örnek olan 5 ilimizi sıraladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Halife Hafter Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Hakkı Saruhan Oluç
Magazin Hadise Sibel Can Coşkun Sabah Zehra Çilingiroğlu
Spor Falcao Rıza Çalımbay Hikmet Karaman Malcolm Thomas Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Temmuz Ankara Ak Parti Futbolcu
Şu an buradasınız: Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesinde kurulacak Tıp Fakültesi için yer tespiti yapıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.7.2020 16:26:41. #1.15#
title