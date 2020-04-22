Sağlık Bakanlığından korona virüsle ilgili 184 Whatsapp danışma hattı
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Sağlık Bakanlığından korona virüsle ilgili 184 Whatsapp danışma hattı

Sağlık Bakanlığı tarafından korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında oluşturulan SABİM 184 Whatsapp danışma hattı vatandaşların virüsle ilgili güncel ve doğru verilere ulaşmasını sağlıyor.

22.04.2020 18:35 | Son Güncelleme: 22.04.2020 18:35
Sağlık Bakanlığından korona virüsle ilgili 184 Whatsapp danışma hattı

Sağlık Bakanlığı tarafından korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında oluşturulan SABİM 184 Whatsapp danışma hattı vatandaşların virüsle ilgili güncel ve doğru verilere ulaşmasını sağlıyor. Vatandaşların 0541 888 0184 numarasıyla ulaşabileceği hatta kişilere riskli durumlarda yapmaları gerekenlere dair yönlendirme de yapılıyor.

Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM), 0541 888 0184 numaralı SABİM 184 Whatsapp Danışma Hattı vatandaşlara yeni hizmetler sunuyor. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından hazırlanan algoritma çerçevesinde hizmet sunan hatta, korona virüsle ilgili güvenilir ve güncel bilgiler paylaşılırken riskli vatandaşların ne yapması gerektiği konusunda doğru yönlendirmeler de yapılıyor.

7 gün 24 saat ulaşılabilen bu hat sayesinde vatandaşlar; korona virüs hakkındaki genel bilgilere, korona virüsten korunma yollarına, tıbbi maske kullanımına kadar birçok konuya ve merak ettikleri soruların yanıtlarına uzman videoları, afişler, broşürler, kitapçıklar gibi birçok yazılı ve görsel materyaller aracılığıyla erişiyor. Bilim Kurulu tarafından yapılan "Covid-19 (SARS-CoV-2 Enfeksiyonu) Rehberi" güncellemeleri SABİM'in algoritmasına da yansıtılıyor.

0541 888 0184 numarası rehbere eklendikten sonra SABİM 184 Whatsapp Danışma Hattı'na herhangi bir şey yazıldığında vatandaşları şöyle bir ekran karşılıyor:

"Bu hat, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından yeni korona virüs hastalığı (Covid-19) hakkında bilgi vermek amacıyla oluşturulmuştur. Lütfen yapmak istediğiniz işlemin başında yer alan rakamı yazarak cevaplayınız. (Örneğin, bilgi almak için 2 yazıp cevaplayınız.)

1. Kendimde veya çevremde yeni korona virüs hastalığı olduğunu düşünüyorum.

2. Yeni Koronavirüs Hastalığı ile ilgili bilgi almak istiyorum.

Acil durumlar için lütfen 112 Acil Çağrı Merkezi numarasını arayınız."

"1" tuşlandıktan sonra algoritma sorularına ve verilen cevaplara göre hastalık şüphesinin değerlendirilmesi yapılıyor. Riskli kişiler belirtilerine ve durumlarına göre SABİM bünyesindeki sağlık personeline, sağlık kurumlarından muayene randevusu alması için Merkezi Hekim Randevu Sistemine (MHRS) ve aile hekimlerine yönlendiriliyor. SABİM tarafından takibi yapılıyor.

Merak Ettiğiniz Soruların Yanıtlarına Buradan Ulaşabilirsiniz

"2" tuşlandıktan sonra ise konu başlıklarının numaraları kullanılarak Yeni Koronavirüs Hastalığı hakkındaki doğru, güncel bilgilere ve merak edilen tüm soruların yanıtlarına ulaşılabiliyor. Telefon ekranına şu konu başlıkları geliyor:

"Bilgilendirme bölümüne hoş geldiniz. Bilgi istediğiniz konuya göre cevaplayınız.

1. Korona virüsten korunmak için yapılabilecekler

2. Korona virüs hakkında genel bilgi videoları

3. Korona virüsten korunma yolları videoları

4. Uzman görüşleri videoları

5. Kamu spotları

6. Kitapçık, afiş ve el ilanı

7. Biz Bize Yeteriz Türkiyem Bağış Kampanyası."

Bu konu başlıklarının altında da her bir konuyla ilgili numaralandırılmış birbirinden farklı bilgiler yer alıyor.

(İHA)

Kaynak: İHA

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