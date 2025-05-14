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Sağlık Bakanlığı taban puanları kaç? Sağlık Bakanlığı kaçla kapattı? 2025 GÜNCEL PUANLAR!

Sağlık Bakanlığı taban puanları kaç? Sağlık Bakanlığı kaçla kapattı? 2025 GÜNCEL PUANLAR!
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Sağlık Bakanlığı 15.342 sözleşmeli sağlık personeli yerleştirme sonuçları açıklandı. Peki, Sağlık Bakanlığı taban puanları kaç? Sağlık Bakanlığı kaçla kapattı?- 2025 GÜNCEL PUANLAR?

Sağlık Bakanlığı 15.342 sözleşmeli sağlık personeli yerleştirme sonuçları açıklandı. Lisanta toplam 71 bin 211 aday tercih yaparken 8 bin 634 aday yerleştirildi. Sağlık Bakanlığı taban puanları kaç? Sağlık Bakanlığı kaçla kapattı?- 2025 GÜNCEL PUANLAR!

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI AÇILDI!

Sağlık Bakanlığı 15.342 sözleşmeli sağlık personeli yerleştirme sonuçları açıklandı. Lisanta toplam 71 bin 211 aday tercih yaparken 8 bin 634 aday yerleştirildi. Ön lisansta ise 131 bin 148 aday tercih yaparken 5.199 aday yerleştirildi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), tarafından 02-08 Mayıs 2025 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2025/4 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 14 Mayıs 2025 tarihinden, yani bugün saat 17.30'dan itibaren ÖSYM'nin internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

ATAMA (TERCİH) SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

KPSS-2025/4: Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Sağlık Personeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

02-08 Mayıs 2025 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2025/4 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 14 Mayıs 2025 tarihinde saat 17.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.

SAĞLIK BAKANLIĞI 15 BİN 342 PERSONEL ALIMI SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
SAĞLIK BAKANLIĞI TABAN PUANLARI KAÇ?

Sağlık Bakanlığı taban puanları henüz açıklanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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