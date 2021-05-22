Sağlık Bakanlığı, kovid tedavi rehberini güncelledi! 12-15 yaş arası çocuklarda Favipiravir kullanılabilecek

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Sağlık Bakanlığı, Çocuk Hasta Yönetimi ve Tedavisi Rehberi'nde değişikliğe gitti. Bu değişikliğe göre koronavirüse yakalanan 12-15 yaş arası çocuklara da ailesinden onay formu alınmak şartıyla Favipiravir ilacı verilebilecek.

Sağlık Bakanlığı'nın Kovid-19 Çocuk Hasta Yönetimi ve Tedavisi Rehberi'nde yaptığı değişiklikle birlikte çocuklar için uygulanan koronavirüs tedavisinde yeni bir yol izlenecek.

AİLENİN ONAYIYLA VERİLECEK

Bakanlığın aldığı kararla birlikte koronavirüs tedavisinde kullanılan Favipiravir artık çocuklar için de kullanılacak. Buna göre artık Kovid-19 tedavisinde, aileden onam formu alınarak 12-15 yaş arası çocuklara da 5 gün süreyle Favipiravir ilacı verilebilecek.

HİDROKSİKLOROKİN KILAVUZDAN ÇIKARILDI

Koronavirüs tedavisinde kullanılan Hidroksiklorokin ilacı geçtiğimiz haftalarda tedavi kılavuzundan çıkarılmıştı. Rehberde, "Olası ağır pnömonisi olan çocuklar ve risk faktörü olan hafif vakalarda ilaç tedavisi planlanabilir" cümlesi de "Olası ağır viral pnömoni bulguları olan çocuklar ve risk faktörü olan hafif ancak ilerleme gösteren vakalarda ilaç tedavisi planlanabilir" olarak değiştirildi.