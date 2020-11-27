Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alım kılavuzu yayınlandı mı?
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Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alım kılavuzu yayınlandı mı?

27.11.2020 11:27 | Son Güncelleme: 27.11.2020 11:30
Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alım kılavuzu yayınlandı mı?

Son dakika: ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Sağlık Bakanlığı'nın 12 bin sözleşmeli personel alacak. Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? Sözleşmeli personel pozisyonu için tercihlerin 1-7 Aralık tarihleri arasında alınacağını söyledi.

Son dakika: ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Sağlık Bakanlığı'nın 12 bin sözleşmeli personel alacak.Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? Sözleşmeli personelpozisyonu için tercihlerin 1-7 Aralık tarihleri arasında alınacağını söyledi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde bakanlığa 12 bin personel alımı yapılacağını duyurmuştu. Personel alımları mülakatsız bir şekilde merkezi yerleştirme ile yapılacak. İşte detaylar haberimizde...

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Sağlık Bakanlığı'nın 12 bin sözleşmeli personel pozisyonu için tercihlerin 1-7 Aralık tarihleri arasında alınacağını söyledi.

KADRO DAĞILIMI NASIL OLACAK?

12 bin personel alımının kadro dağılımına ilişkin açıklamada bulunan Bakan Koca, "7 bini hemşire, bin 700'ü ebe ve 2 bin 864'ü sağlık teknikeri/teknisyeni olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi unvanlarında alım yapılacak" demişti.

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