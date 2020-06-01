Sağlık Bakanlığı'nın e-Nabız uygulamasına erişim sağlanamıyor Vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren Sağlık Bakanlığı'nın kişisel sağlık kaydı sistemi olan e-Nabız'a erişim sıkıntısı yaşıyor. Sorunun kaynağı henüz bilinmezken konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.

Sağlık Bakanlığı'nın kişisel sağlık kaydı sistemi olan e-Nabız'a erişim sıkıntısı yaşanıyor. Sabah saatlerinden beri yaşanan sorunun kaynağı henüz bilinmezken konuya ilişkin resmi bir açıklama da yapılmadı. Vatandaşlar, e-Nabız sisteminden koronavirüs test sonuçlarına da ulaşabiliyordu.

E-NABIZ NEDİR?

e-Nabız, sağlık kurum ve kuruluşlarında gerçekleştirilen tüm muayene, tetkik ve radyolojik görüntüleme sonuçları, reçeteler, ilaçlara ait yaşanmış yan etkiler ve ilaçların tüm detay bilgileri, alerji bilgileri, varsa geçmişe ait kişinin sisteme yüklediği sağlık bilgileri ve geçirilen operasyonlar gibi tüm sağlık kayıtlarına erişme imkanı sunan sistemdir.

E- NABIZ'DA NELER YAPILIR?

Sisteme kayıtlı kişiler, sağlık hizmeti aldığı kuruluşlarda kendilerine ait kayıtları görebiliyor, isterlerse kendi yakınları ile istedikleri kadarlık kısmını, istedikleri süre ile sınırlı olarak paylaşabiliyor. Kullanıcılar, internet erişiminin olduğu her yerden 7 gün 24 saat kayıtlarına erişebiliyor, elektronik ortamdaki kişisel sağlık dosyalarına kendileri de bilgi ekleyebiliyor.

e-Nabız, vatandaşların günlük, saatlik hatta anlık olarak temel sağlık göstergelerini bizzat kendilerinin kaydedebildiği ve gerektiğinde doktoruna gösterebildiği bir özelliği de içinde barındırıyor. Şahıslar tansiyon, nabız, şeker, boy, kilo, alerjik durum, ilaçlarının yan etkileri gibi bilgilerini isterlerse kendileri kaydedebiliyor, isterlerse kablosuz erişim özellikleri olan tansiyon, nabız, şeker ölçüm cihazları ve akıllı bileklikler aracılığıyla tek tuşla bu bilgilerini kendi elektronik dosyalarına aktarabiliyor.