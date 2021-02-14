Sağlık Bakanlığı'ndan "ödüllü" formül: Restoran ve kafeler ilk olarak vaka sayılarını azaltan illerde açılacak
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Sağlık Bakanlığı'ndan "ödüllü" formül: Restoran ve kafeler ilk olarak vaka sayılarını azaltan illerde açılacak

14.02.2021 09:36 | Son Güncelleme: 14.02.2021 10:13

Sağlık Bakanlığı uzun süredir kapalı olan ve ciddi ekonomik sıkıntı yaşayan restoran ve kafelerin açılması için çareler arıyor. Bakanlık kurallara uyan ve vaka sayılarını azaltan illerin ödüllendirilmesi, ödüllü illerde de restoran ve kafelerin belirlenen kurallar çerçevesinde açılmasını içeren yeni bir formül üzerinde çalışıyor.

Koronavirüs vakalarının yeniden tırmanışa geçmesiyle alınan tedbirler kapsamında kapatılan kafe ve restoranlar zor durumda. Yaklaşık 4 aydır iş yapamayan esnaf, belli kurallar çerçevesinde ekmek kapılarının açılmasını istiyor.

Sağlık Bakanlığı da yeni bir formül üzerinde çalışıyor. Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre, formülün detayları şöyle:

Bu dönemde il ya da ilçeler bazında daha az vaka ve ölüm olan yerlerde kısıtlamalar azaltılacak. Buna İl Hıfzıssıhha kurulları karar verecek. Bir il ya da ilçede vaka sayıları ve ölüm oranları azalmışsa, kurallara uyan halk ödüllendirilecek. Böylelikle şehirler veya ilçeler daha çok kendini koruyacak önlemlere başvuracak. Vaka sayıları azalan illerde öncelikli olarak lokanta ve kafeler açılacak.

"ÜNİVERSİTELERİ MAYISTA AÇALIM, AĞUSTOSA KADAR AÇIK KALSIN" ÖNERİSİ

Yüz yüze eğitim konusunda ise üniversitelerin talebi üzerinde çalışma yürütülüyor. 'Üniversiteleri mayısta açalım, ağustosa kadar açık kalsın' önerisi bulunuyor.

Bir öneri de teorik derslerin online, pratik derslerin yüz yüze olması şeklinde. Tüm bu öneriler tartışıldıktan sonra karara bağlanacak.

Sağlık Bakanlığı'ndan 'ödüllü' formül: Restoran ve kafeler ilk olarak vaka sayılarını azaltan illerde açılacak
Haber Yorumları (6)
TIRT: çeyrek altında takalım tam olsun. . .
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AYHAN: Kayak merkezleri neden açık bir yandan da il kongreleri yapılıyor
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EVET İŞTE BU: Bu kadar kolaydı mesele. Kurallara uyan Halk ve işletme sahipleri kurallara uymaya devam ettiği takdirde açılsın diğer faktör isletmelerede örnek olur vatandaşta biraz kurala uyar. Herkes mutlu olur. Kendi kendimize yaptık ne yaptıysak. En başından beri kurallara uysaydik bu kadar uzun sürmezdi Türk halkından başka temizliğine dikkat eden bir halk yok daha dünyada medeniyet bizden öğrenecek dünya.
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