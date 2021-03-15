Sağlık Bakanlığı mülteciler için toplandı

Sağlık Bakanlığında düzenlenen toplantıda "Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRIT-2)" ele alındı.

Sağlık Bakan Yardımcısı Sabahattin Aydın başkanlığında ilgili genel müdürlükler ve 29 il müdürünün katılımı ile bakanlıkta bir toplantı düzenlendi. Toplantıda "Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRIT-2)" kapsamında önümüzdeki dönem yapılacak çalışmalar değerlendirildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı