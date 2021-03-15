Sağlık Bakanlığı mülteciler için toplandı
15.03.2021 20:32 | Son Güncelleme: 15.03.2021 20:40
Sağlık Bakanlığında düzenlenen toplantıda "Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRIT-2)" ele alındı.
Sağlık Bakanlığında düzenlenen toplantıda "Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRIT-2)" ele alındı.
Sağlık Bakan Yardımcısı Sabahattin Aydın başkanlığında ilgili genel müdürlükler ve 29 il müdürünün katılımı ile bakanlıkta bir toplantı düzenlendi. Toplantıda "Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRIT-2)" kapsamında önümüzdeki dönem yapılacak çalışmalar değerlendirildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı