Yerli aşının faz 3 klinik çalışmaları için e-Nabız'a "Gönüllü Ol" butonu eklendi
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Yerli aşının faz 3 klinik çalışmaları için e-Nabız'a "Gönüllü Ol" butonu eklendi

Yerli aşının faz 3 klinik çalışmaları için e-Nabız'a 'Gönüllü Ol' butonu eklendi
Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı - Haberler | Güncel

İnaktif yerli Kovid-19 aşısının faz 3 klinik çalışmaları için e-Nabız'a "Gönüllü Ol" butonu eklendi.

İnaktif yerli Kovid-19 aşısının faz 3 klinik çalışmaları için e-Nabız'a "Gönüllü Ol" butonu eklendi.

Sağlık Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve Erciyes Üniversitesi iş birliği ile geliştirilen inaktif Kovid-19 aşısının faz 3 klinik çalışmalarında gönüllü olmak isteyenler için "http://enabiz.gov.tr web" sitesine "Aşı Çalışması İçin Gönüllü Ol" butonu eklendiği belirtildi.

Yerli aşının faz 3 klinik çalışmaları için e-Nabız'a 'Gönüllü Ol' butonu eklendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı

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