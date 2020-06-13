Sağlık Bakanı, vaka sayısındaki artıştan dolayı tek cümleyle sitem etti Normalleşme sürecinde önlem almayan vatandaşlardan dolayı koronavirüs vaka sayısı her geçen gün artış gösterirken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 13 Haziran verilerini açıklarken "Vaka sayısındaki artış, tedbirlere uymayanları uyarıyor" ifadesini kullandı.

Türkiye'deki koronavirüs salgını sürecinde özellikle son 2 gündeki vaka sayılarında artışı yaşanırken Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın 13 Haziran verilerini açıklarken yazdığı tek cümle dikkat çekiciydi.

"UYMAYANLARI UYARIYOR"

Günlük vaka sayılarını açıklarken birkaç cümlelik uyarılar yapan Bakan Koca, bugün ise sadece "Vaka sayısındaki artış, tedbirlere uymayanları uyarıyor. Giderek, hepimizi" dedi.

14 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Koronavirüs salgını nedeniyle 14 vatandaşımız ise son 24 saat içinde hayatını kaybetti. Salgının Türkiye'de görüldüğü tarihten bu yana vefat eden hasta sayısı ise 4 bin 792 oldu.

TEST SAYISI 45 BİNİN ÜZERİNDE

Ülkemizde korona belirtisi görülen 45 bin 92 kişiye son 24 saatte test yapılırken toplam test sayısı ise 2 milyon 586 bin 995'i buldu.

985 KİŞİ İYİLEŞTİ

Korona tedavisi görüp iyileşen hasta sayısı ise 985 oldu. Böylece toplam iyileşen hasta sayısı 150 bin 87'ye yükseldi. Öte yandan 684 hastanın tedavisi yoğun bakım servislerinde devam ederken 284 hasta ise solunum cihazına bağlı durumda.

TÜRKİYE'DEKİ SON 3 GÜNDEKİ VAKA SAYILARI