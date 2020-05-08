Sağlık Bakanı Koca, video paylaşarak uyardı: Virüsten uzak durmanın yolu, maske ve sosyal mesafedir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından pazarda alışveriş yapan vatandaşların görsellerinin yer aldığı bir video ile maske ve sosyal mesafenin önemine dikkat çekerek, "Ev dışında mutlaka maske takın ve sosyal mesafeyi koruyun. Kimin virüs taşıdığını bilemezsiniz. Tedbiri elden bırakmayın" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs salgınında tedbirleri elden bırakmamak adına vatandaşlara kişisel sosyal medya hesabından bir dizi uyarıda bulundu.

"TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAYIN"

Bakan Koca paylaşımında, pazarda alışveriş yapan vatandaşların görsellerinin yer aldığı bir video ile maske ve sosyal mesafenin önemine dikkat çekerek "Virüsten uzak durmanın yolu, maske ve sosyal mesafedir. Ev dışında mutlaka maske takın ve sosyal mesafeyi koruyun. Kimin virüs taşıdığını bilemezsiniz. Tedbiri elden bırakmayın" dedi.

"MASKE VE SOSYAL MESAFEYİ KORUYUN"

Öte yandan, Bakan Koca'nın paylaştığı videoda ise "Keşke görebilseydik, o zaman koronavirüsten kolayca kaçınabilirdik. Tedbiri elden bırakmayın. Ev dışında mutlaka maske takın ve sosyal mesafeyi koruyun. O zaman koronavirüs de sizi göremez" ifadeleri yer aldı.

TÜRKİYE'DE SON DURUM

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 8 Mayıs koronavirüs vakalarını Twitter hesabından paylaştı. Bakan Koca'nın paylaştığı verilere göre, son 24 saatte 33 bin 687 test yapıldı ve bin 848 yeni tanı kondu. Son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 48 kişi hayatını kaybetti. Açıklanan son rakamların ardından Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 689'a, vaka sayısı ise 135 bin 569'a yükseldi.

TOPLAM İYİLEŞEN HASTA SAYISI 86 BİNİ AŞTI

Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nda iyileşen hasta sayısındaki artış ise dikkat çekti. Son 24 saatte 3 bin 412 hasta daha tedavisi tamamlanıp taburcu oldu. Böylece toplam iyileşen hasta sayısı 83 bin 369'a yükseldi.