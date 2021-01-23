Sağlık Bakanı Koca, haritayla paylaştı! İşte il il aşı olanların sayısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hangi ilde kaç kişinin aşılandığını harita üzerinden paylaştı. Bakan Koca, pazartesi gününden itibaren bu verinin canlı olarak paylaşılacağını belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından hangi ilde kaç kişinin koronavirüs aşısı olduğunu paylaştı.

1 MİLYON 200 BİNDEN FAZLA KİŞİ AŞI OLDU

Bakan Koca, haritayı, ''1.200.000'den fazla kişi şu ana kadar aşı oldu. Türkiye'de iller bazında aşı dağılımını görebilirsiniz. Pazartesi gününden itibaren bunu canlı olarak takip edebileceksiniz. En çok sağlık çalışanımızın bulunduğu İstanbul'da 224.000'den fazla kişi aşı oldu'' notuyla paylaştı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, uygulanan aşı sayısının 81 il için ayrı ayrı gösterildiği grafiğe de yer verdi.

İŞTE EN ÇOK AŞILAMANIN YAPILDIĞI 5 İL

Söz konusu paylaşımda yer alan haritaya göre şuana kadar en çok aşılamanın olduğu 5 il ise şu şekilde:

İstanbul: 224 bin 472 kişi, Ankara: 122 bin 332 kişi, İzmir: 76 bin 688 kişi, Antalya: 41 bin 305 kişi, Bursa: 39 bin 470 kişi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı