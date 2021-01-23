Sağlık Bakanı Koca, haritayla paylaştı! İşte il il aşı olanların sayısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Sağlık Bakanı Koca, haritayla paylaştı! İşte il il aşı olanların sayısı

23.01.2021 22:37 | Son Güncelleme: 23.01.2021 23:39

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hangi ilde kaç kişinin aşılandığını harita üzerinden paylaştı. Bakan Koca, pazartesi gününden itibaren bu verinin canlı olarak paylaşılacağını belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından hangi ilde kaç kişinin koronavirüs aşısı olduğunu paylaştı.

1 MİLYON 200 BİNDEN FAZLA KİŞİ AŞI OLDU

Bakan Koca, haritayı, ''1.200.000'den fazla kişi şu ana kadar aşı oldu. Türkiye'de iller bazında aşı dağılımını görebilirsiniz. Pazartesi gününden itibaren bunu canlı olarak takip edebileceksiniz. En çok sağlık çalışanımızın bulunduğu İstanbul'da 224.000'den fazla kişi aşı oldu'' notuyla paylaştı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, uygulanan aşı sayısının 81 il için ayrı ayrı gösterildiği grafiğe de yer verdi.

Sağlık Bakanı Koca: 'Türkiye'de iller bazında aşı dağılımını görebilirsiniz'

İŞTE EN ÇOK AŞILAMANIN YAPILDIĞI 5 İL

Söz konusu paylaşımda yer alan haritaya göre şuana kadar en çok aşılamanın olduğu 5 il ise şu şekilde:

İstanbul: 224 bin 472 kişi, Ankara: 122 bin 332 kişi, İzmir: 76 bin 688 kişi, Antalya: 41 bin 305 kişi, Bursa: 39 bin 470 kişi

Sağlık Bakanı Koca: 'Türkiye'de iller bazında aşı dağılımını görebilirsiniz'
Sağlık Bakanı Koca, haritayla paylaştı! İşte il il aşı olanların sayısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Selçuk Özdağ Meral Akşener Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Hadise Oğuzhan Koç Neslihan Atagül Serenay Sarıkaya
Spor Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Oğulcan Çağlayan İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Enerji Gazete Cinayet Twitter
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sağlık Bakanı Koca, haritayla paylaştı! İşte il il aşı olanların sayısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.1.2021 23:42:12. #1.15#
title