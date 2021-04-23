Sağlık Bakanı Koca sosyal medya hesabından 23 Nisan sürprizi yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sağlık Bakanı Koca sosyal medya hesabından 23 Nisan sürprizi yaptı

Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla minik bir öğrencinin sırası gelen herkesi Kovid-19 aşısı olmaya çağırdığı video paylaşıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla minik bir öğrencinin sırası gelen herkesi Kovid-19 aşısı olmaya çağırdığı video paylaşıldı.

Koca, saat 16.04'te sosyal medya hesabından hesabından yaptığı paylaşımda, 16.15'te açıklama yapacağını duyurdu.

Açıklama merakla beklenirken 16.15'te yapılan videolu paylaşımda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Bakan Koca'nın koltuğunu devralan bir öğrencinin konuşmasına yer verildi.

"Kıymetli vatandaşlarım, öncelikle hepinizi ellerinizden öpüyorum. Umarım herkes elini yıkamıştır" sözleriyle konuşmasına başlayan öğrenci, koronavirüs salgınıyla 1 yıldır süren mücadelenin kendisini çok bunalttığını söyledi. "Minik kalbim artık dayanamıyor. Bu mücadeleyi verirken yeri geldi okulumuzdan, yeri geldi oyun parklarından feragat ettik. Evimiz okulumuz, oyun alanımız oldu. Hatta en son bayramda dedemlere gidemedik. Umarım dedem harçlıklarımı biriktiriyordur." diyerek salgın sürecinin çocuklar üzerindeki etkisini anlatan küçük öğrenci, Kovid-19 salgınıyla mücadelede sırası gelen herkesin aşı olmasını istedi; maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyanlara teşekkür etti.

Videonun sonunda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan çocuk, bu bayramı kendilerine hediye eden Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla andı.

Sağlık Bakanı Koca sosyal medya hesabından 23 Nisan sürprizi yaptı
Sağlık Bakanı Koca sosyal medya hesabından 23 Nisan sürprizi yaptı
Sağlık Bakanı Koca sosyal medya hesabından 23 Nisan sürprizi yaptı
Sağlık Bakanı Koca sosyal medya hesabından 23 Nisan sürprizi yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul

Son dakika genel: 24 kentte yöresel kıyafetlerini giyip, yöre ağzıyla kutlama mesajı yayımladılar
Son dakika genel: 24 kentte yöresel kıyafetlerini giyip, yöre ağzıyla kutlama mesajı yayımladılar
Milli Savunma Bakanlığı, 23 Nisan'ı sosyal medya üzerinden paylaştığı bir video ile kutladı
Milli Savunma Bakanlığı, 23 Nisan'ı sosyal medya üzerinden paylaştığı bir video ile kutladı
Bakan Koca saat verip 'Açıklama yapacağım' dedi, vatandaşlar sürprizle karşılaştı
Bakan Koca saat verip 'Açıklama yapacağım' dedi, vatandaşlar sürprizle karşılaştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Derya Yanık Nikos Dendias Meral Akşener Fahrettin Altun
Magazin Hadise Şeyma Subaşı Kaan Yıldırım Yılmaz Erdoğan
Spor Muslera Fatih Terim Bülent Uygun Fırat Aydınus Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sağlık Bakanı Koca sosyal medya hesabından 23 Nisan sürprizi yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.4.2021 17:59:28. #1.14#

title