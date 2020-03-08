Sağlık Bakanı Koca: "Rojin'i bu gece hava ambulansıyla Ankara'ya getirdik"
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Sağlık Bakanı Koca: "Rojin'i bu gece hava ambulansıyla Ankara'ya getirdik"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kronik akciğer hastası olan Rojin Özmen'in, tedavisi için ambulans uçakla Van'dan Ankara'ya getirildiğini bildirdi.

08.03.2020 09:20 | Son Güncelleme: 08.03.2020 09:20
Sağlık Bakanı Koca:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kronik akciğer hastası olan Rojin Özmen'in, tedavisi için ambulans uçakla Van'dan Ankara'ya getirildiğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Koca, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yaşayan Çetin ve İpek Özmen çiftinin çocuğu 13 yaşındaki Rojin Özmen'in, tedavisi için hava ambulansıyla Van'dan Ankara getirildiğini duyurdu. Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Rahatsızlığı acil müdahale gerektiren kızımız Rojin'i bu gece hava ambulansıyla Van'dan Ankara'ya getirdik. Doktorlarımız onun için ellerinden geleni yapacak. Rojin 13 yaşında. İnşallah ilerde Ankara'ya gezmek için de gelecek."

Kaynak: İHA

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