Sağlık Bakanı Koca: Okullarda ilk hafta sorunsuz geçti
Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Sağlık
Yüz yüze eğitime geçilmesinin ardından Sağlık Bakanı Koca, okullardaki koronavirüs bilançosuyla ilgili açıklamada bulundu. Koca, "Okullarda ilk hafta sorunsuz geçti" dedi. Ayrıca Bakan Koca, pazartesi gününden itibaren koronavirüs tablosunun iki doz aşılanma oranlarını gösteren haritayla güncelleneceğini söyledi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı.
Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar:
"Tarama testleri velilerimizin izni ile yapılıyor. Sizlerle günlük olarak paylaştığımız Türkiye haritası üzerinde illerimizin birinci doz aşılanma oranlarını gösteren tablomuzu güncelliyor ve aynı haritayı 2 doz aşılanma oranları ile paylaşmaya başlıyoruz. Pazartesiden itibaren 2 doz aşılama haritasını paylaşacağız.
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