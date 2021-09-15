Sağlık Bakanı Koca: Okullarda ilk hafta sorunsuz geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı.

Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Tarama testleri velilerimizin izni ile yapılıyor. Sizlerle günlük olarak paylaştığımız Türkiye haritası üzerinde illerimizin birinci doz aşılanma oranlarını gösteren tablomuzu güncelliyor ve aynı haritayı 2 doz aşılanma oranları ile paylaşmaya başlıyoruz. Pazartesiden itibaren 2 doz aşılama haritasını paylaşacağız.

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