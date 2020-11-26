Sağlık Bakanı Koca'nın temmuz ayında örnek gösterdiği Samsun'un koronavirüs haritası artık kıpkırmızı
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Sağlık Bakanı Koca'nın temmuz ayında örnek gösterdiği Samsun'un koronavirüs haritası artık kıpkırmızı

26.11.2020 12:12 | Son Güncelleme: 26.11.2020 12:45

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın temmuz ayında vaka sayılarının ve tedbirlerin uygulanmasında örnek iller arasında gösterdiği Samsun'un koronavirüs haritası kıpkırmızı hale geldi. Haritada 3 ay önce yer yer beyaz ve yeşil renkler de yer alıyordu.

Samsun'da 'Hayat Eve Sığar Uygulaması'ndan (HES) 31 Ağustos ve 26 Kasım tarihlerinde 3 ay zaman aralığıyla alınan görüntüler koronavirüs salgınında vaka artışlarını gözler önüne serdi. 3 ay önce diğer renklerin de görülebildiği haritada şimdilerde 'yüksek risk'i temsil eden kırmızı renk yoğunluğu dikkat çekiyor. Şehir, uygulamadan bakıldığında kıpkırmızı halde bulunuyor.

Sağlık Bakanı Koca'nın 3 ay önce örnek gösterdiği Samsun'un koronavirüs haritası artık kıpkırmızı

VALİLİK UYARDI

Samsun Valiliği de konu hakkında vatandaşa uyarılarda bulundu. Yapılan açıklamada, "Salgının seyrini değiştirmek sizin elinizde. Alınan tedbir ve kısıtlamaların daha iyi ve hızlı netice vermesi için sizin desteğiniz şart. Lütfen zorunlu olmadıkça evinizden çıkmayın" denildi.

BAKAN KOCA, TEMMUZ'DA ÖRNEK İL GÖSTERMİŞTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, temmuz ayında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında vaka sayılarının ve tedbirlerin uygulanmasında örnek iller arasında Samsun'u göstermişti.

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Dün yaptığı açıklamalarda ise son hafta içinde Samsun'da vaka sayılarının yüzde 50 artış gösterdiğini belirtti.

Sağlık Bakanı Koca'nın temmuz ayında örnek gösterdiği Samsun'un koronavirüs haritası artık kıpkırmızı
Haber Yorumları (3)
ALİ: gerçeklerle yüzleşilmiyor. kısıtlama gelmiyor sonra neden bitmiyor
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DAMAT: Şimdiye kadar gerçek sayilar neden gizlendi? Biz dün açıklanan veya bundan sonra açıklanacak sayılara nasıl inanalım?
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BAKAN: harbiden bakansın sadece bakıyorsun
Cevap Yaz 4 11 Yayından Kaldır
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