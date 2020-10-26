Sağlık Bakanı Koca: "(İstanbul'da) Otobüs, metrobüs ve tramvay seferlerine ek seferler konulması, saat düzenlemesi yapılması gündeme getirilmiştir."
26.10.2020 17:45 | Son Güncelleme: 26.10.2020 17:48
Sağlık Bakanı Koca: "(İstanbul'da) Otobüs, metrobüs ve tramvay seferlerine ek seferler konulması, saat düzenlemesi yapılması gündeme getirilmiştir.
Sağlık Bakanı Koca: "(İstanbul'da) Otobüs, metrobüs ve tramvay seferlerine ek seferler konulması, saat düzenlemesi yapılması gündeme getirilmiştir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Andaç Hongur