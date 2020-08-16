Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Dün, son 45 günün en yüksek vaka sayısını açıkladık; bu sonucu bekliyorduk Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün 1256 olarak açıklanan koronavirüs vaka sayısıyla ilgili olarak Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Koca, "Dün, son 45 günün en yüksek vaka sayısını açıkladık. Bu sonucu bekliyorduk" dedi.

Koronavirüs salgınında dün ülkemizde 21 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı ise 1256 olarak açıklandı. Vaka sayılarında günden güne belirgin bir artış gözlenirken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün sosyal medya hesabından dün açıklanan sayılara ilişkin bir açıklama yaptı.

Bakan Koca, "Dün, son 45 günün en yüksek vaka sayısını açıkladık. Bu sonucu bekliyorduk. Her birimiz, güç birliği içinde, salgınla sağlık ordumuzun birer üyesi gibi savaştığımızda aldığımız sonucu unutmayın. Tedbirlere karşı eli kolu bağlı virüs bizi yıldıramaz. Bu savaşta YİNE BERABER MİYİZ?" ifadelerini kullandı.

İşte Sağlık Bakanı Koca'nın o tweet'i;

15 AĞUSTOS'TA AÇIKLANAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Dün açıklanan Türkiye'deki koronavirüs verilerine göre son 24 saatte 21 hasta vefat etti, 992 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı ise 229 bin 972 oldu. Toplam test sayısı 5 milyon 659 bin 286 vaka sayısı 248 bin 117, vefat sayısı 5 bin 955 olarak kayıtlara geçti. Ağır hasta sayısı 668, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,6 oldu.