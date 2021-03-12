Sağlık Bakanı Koca'dan, videolu "evde sağlık hizmeti" paylaşımı
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Sağlık Bakanı Koca'dan, videolu "evde sağlık hizmeti" paylaşımı

12.03.2021 23:31 | Son Güncelleme: 12.03.2021 23:45

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sağlık hizmetine erişim için hastamızın evine gitmemiz gerekiyorsa ekiplerimiz evine gidiyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sağlık hizmetine erişim için hastamızın evine gitmemiz gerekiyorsa ekiplerimiz evine gidiyor." ifadesini kullandı.

Koca, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine bağlı Kasımlar köyünde yaşayan ve periyodik olarak kontrol edilmeleri gereken iki kardeşe verilen evde sağlık hizmeti görüntülerini paylaştı.

Bakan Koca, "Sağlık hizmetine erişim için hastamızın evine gitmemiz gerekiyorsa ekiplerimiz evine gidiyor. Bu yavrularımız bize, geleceğimiz ise yavrularımıza emanet." açıklamasında bulundu.

Videoda, haftalık olarak kan ölçümlerinin yapılması gereken iki kardeş için Kasımlar köyüne giden sağlık ekipleri yer alıyor. Ekipler, evlerinde ziyaret ettikleri iki kardeşin kanlarını alıp gerekli muayenelerini de yapıyor.

Sağlık Bakanı Koca'dan, videolu 'evde sağlık hizmeti' paylaşımı
Sağlık Bakanı Koca'dan, videolu 'evde sağlık hizmeti' paylaşımı
Sağlık Bakanı Koca'dan, videolu 'evde sağlık hizmeti' paylaşımı
Sağlık Bakanı Koca'dan, videolu 'evde sağlık hizmeti' paylaşımı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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