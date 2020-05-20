Bakan Koca'dan salgın için "kelebek etkisi" uyarısı: Tüm Türkiye'yi etkileyebilir
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Bakan Koca'dan salgın için "kelebek etkisi" uyarısı: Tüm Türkiye'yi etkileyebilir

Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs salgınına ilişkin yaptığı açıklamada, "Küçük bir etkenin, kestirilemez büyüklükte sonuçlar doğurmasına 'Kelebek Etkisi' denir. Şimdi de küçük bir ihmal, bir uçtan bir uca tüm Türkiye'yi etkileyebilir. Risk devam ediyor" uyarısında bulundu.

Bakan Koca'dan salgın için
20.05.2020 07:48 | Son Güncelleme: 20.05.2020 07:54

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabı üzerinden koronavirüs riskinin devam ettiğine dair vatandaşlara uyarıda bulundu.

"KELEBEK ETKİSİ DENİR"

Koca, "Küçük bir etkenin, kestirilemez büyüklükte sonuçlar doğurmasına 'Kelebek Etkisi' denir. Wuhan'da ortaya çıkan koronavirüsün tüm dünyada hayatı alt üst etmesi gibi. Şimdi de küçük bir ihmal, bir uçtan bir uca tüm Türkiye'yi etkileyebilir. Risk devam ediyor. Tedbirlere uyalım." ifadelerini kullandı.

Güncel Manşet

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