Sağlık Bakanı Koca'dan İstanbul'a uyarı: Polikliniklerimizde hasta artışı olduğu görülüyor
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Sağlık Bakanı Koca'dan İstanbul'a uyarı: Polikliniklerimizde hasta artışı olduğu görülüyor

05.03.2021 19:24 | Son Güncelleme: 05.03.2021 19:59

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, risk haritasında turuncu kategoride olan İstanbul'un sağlık yöneticileriyle koronavirüs salgınının durumunu değerlendirdi. Koca, "Polikliniklerimizde hasta artışı olduğu görülüyor. İstanbul normalleşmenin örnek şehri olmalı" dedi.

Bakan Koca, İstanbul'da sağlık yöneticileriyle bir araya gelerek salgının seyrini değerlendirdiklerini açıkladı.

Twitter hesabından toplantıya ilişkin paylaşım yapan Koca, şu ifadeleri kullandı: "İstanbul'da sağlık yöneticilerimizle bir araya gelerek salgının seyrini değerlendirdik. Polikliniklerimizde hasta artışı olduğu görülüyor. İstanbul normalleşmenin örnek şehri olmalı. Bunu başaracak kararlılıktayız."

Sağlık Bakanı Koca'dan İstanbul açıklaması: Polikliniklerimizde hasta artışı olduğu görülüyor

İSTANBUL RİSK HARİTASI

İstanbul, risk haritasına bakıldığında turuncu renkte olduğu görülüyor. Turuncu renk anlam olarak yüksek risk taşıyan illeri temsil ediyor. İllere göre haftalık vaka sayısı grafiğine bakıldığında ise 20 ve 26 Şubat haftasında İstanbul'da 100 binde 89,90 oranında vaka bulunuyor.

Sağlık Bakanı Koca'dan İstanbul'a uyarı: Polikliniklerimizde hasta artışı olduğu görülüyor
Haber Yorumları (8)
M.Y.: Sayın bakanım nede artış var. Harcamadamı kakabalıktamı, onu bir bilsek. Havalar soğuk muhtemel herkes üşüyecek öksürecek doktora gidecek ne için eskiden olduğu gibi o rahatsızlığı giderecek ilaç verilmesi için, zehirde olsa. ŞİMDİ NE YAPILIYOR TETKİKLER FİLMLER TESTLER EN ÖNEMLİSİ SOLUNUM CİHAZINA BAĞLAMA ve başka bir sorunu varda zayıfsa vay haline. Türkiye de 2018 ve 2019 yılında bir günde kaç kişi vefat ediyordu, sebepleri neydi şimdiki rakamlardan farkı varmı bunu merak ediyorum.
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ANT: Çok erken acildik, bir ay daha devam edecekti, almanya mart sonu bölge bölge vaka sonucuna gore restorant kafeleri açacak, burda hala akis veriş merkezleri kafe restorantlar kapali
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ALİ GEL: artış varsa akp il kongresi yenilensin ozaman düşer ne de olsa corona akp lilere işlemiyor
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