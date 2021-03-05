Sağlık Bakanı Koca'dan İstanbul'a uyarı: Polikliniklerimizde hasta artışı olduğu görülüyor

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, risk haritasında turuncu kategoride olan İstanbul'un sağlık yöneticileriyle koronavirüs salgınının durumunu değerlendirdi. Koca, "Polikliniklerimizde hasta artışı olduğu görülüyor. İstanbul normalleşmenin örnek şehri olmalı" dedi.

Bakan Koca, İstanbul'da sağlık yöneticileriyle bir araya gelerek salgının seyrini değerlendirdiklerini açıkladı.

Twitter hesabından toplantıya ilişkin paylaşım yapan Koca, şu ifadeleri kullandı: "İstanbul'da sağlık yöneticilerimizle bir araya gelerek salgının seyrini değerlendirdik. Polikliniklerimizde hasta artışı olduğu görülüyor. İstanbul normalleşmenin örnek şehri olmalı. Bunu başaracak kararlılıktayız."

İSTANBUL RİSK HARİTASI

İstanbul, risk haritasına bakıldığında turuncu renkte olduğu görülüyor. Turuncu renk anlam olarak yüksek risk taşıyan illeri temsil ediyor. İllere göre haftalık vaka sayısı grafiğine bakıldığında ise 20 ve 26 Şubat haftasında İstanbul'da 100 binde 89,90 oranında vaka bulunuyor.