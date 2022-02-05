Sağlık Bakanı Koca'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, koronavirüse yakalandı.

"HASTALIĞI HAFİF GEÇİRİYORUZ''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'dan yaptığı açıklamada, bugün hafif belirtiler üzerine eşi Emine Erdoğan ile birlikte test yaptırdıklarını ve sonucun pozitif çıktığını belirtti.

KISIKLIDAKİ EVİNDE İZOLASYONDA

Görevinin başında olduğunu ve çalışmalarına evden devam ettiğini kaydeden Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: ''Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz.''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte İstanbul Kısıklı'daki evinde izolasyona girdi.

BAKAN KOCA'DAN, ERDOĞAN ÇİFTİNİN SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşinin sağlık durumlarının çalışmalarını aksatmayacak kadar iyi olduğunu açıkladı.

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

''Omicron varyantının hızla yayıldığı bu dönemde, hafif belirtiler üzerine Sn. Cumhurbaşkanımız ve değerli eşleri Emine Erdoğan için yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Sağlık durumları çalışmalarını aksatmayacak kadar iyi. Kendilerine tekrar geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum.''

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