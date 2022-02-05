Sağlık Bakanı Koca'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Sağlık durumları çalışmalarını aksatmayacak kadar iyi. Kendilerine tekrar geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, koronavirüse yakalandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'dan yaptığı açıklamada, bugün hafif belirtiler üzerine eşi Emine Erdoğan ile birlikte test yaptırdıklarını ve sonucun pozitif çıktığını belirtti.
Görevinin başında olduğunu ve çalışmalarına evden devam ettiğini kaydeden Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: ''Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz.''
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte İstanbul Kısıklı'daki evinde izolasyona girdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşinin sağlık durumlarının çalışmalarını aksatmayacak kadar iyi olduğunu açıkladı.
Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
''Omicron varyantının hızla yayıldığı bu dönemde, hafif belirtiler üzerine Sn. Cumhurbaşkanımız ve değerli eşleri Emine Erdoğan için yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Sağlık durumları çalışmalarını aksatmayacak kadar iyi. Kendilerine tekrar geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum.''