Bakan Koca son noktayı koydu: Aşılamada vatandaşlarımızı zorlayıcı bir uygulama olmayacak
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Bakan Koca son noktayı koydu: Aşılamada vatandaşlarımızı zorlayıcı bir uygulama olmayacak

28.12.2020 00:10 | Son Güncelleme: 28.12.2020 00:52

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, koronavirüs aşısının zorunlu olmadığını bir kez daha vurguladı. Vatandaşları zorlayıcı bir uygulamanın olmayacağını belirten Bakan Koca, "Aşının gerekliliğini toplumumuza anlatarak ikna etme çabası içinde olacağız" dedi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Aşının zorunlu olmayacağını daha önce de söylemiştim. Aşılama programımız hazır. Vatandaşımızı zorlayıcı bir uygulama olmayacak. Aşının gerekliliğini bilim insanlarımızla toplumumuza anlatarak ikna etme çabası içinde olacağız. Bunun dışında bir uygulama söz konusu olmayacak" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca: Aşılama programımız hazır, zorlayıcı bir uygulama olmayacak

AŞILARIN TÜRKİYE'YE GELİŞ TARİHİ ERTELENDİ

Öte yandan Bakan Koca, Çin'den Türkiye'ye gelecek aşıların gelişinin bir-iki gün ertelendiğini açıkladı. Koca, bu gecikmenin Pekin gümrüğünde görülen Kovid-19 vakası sebebiyle gümrük hareketliliğine geçici olarak ara verilmesinin neden olduğunu bildirdi.

Bakan Koca son noktayı koydu: Aşılamada vatandaşlarımızı zorlayıcı bir uygulama olmayacak
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