Sağlık Bakanı Koca 29 Mayıs'ta açılacak Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin özelliklerini paylaştı Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı videoda yer alan bilgilere göre Sancaktepe'ye yapılan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi İstanbul'da olması beklenen olası büyük depremden etkilenmemesi için tek katlı olarak inşa edildi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları yazdı: "Sadece 45 günde tamamlanan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi Cumhurbaşkanımızın katılacağı törenle yarın saat 14.00'te açılıyor. Depremde zarar görmeyecek şekilde yapılan, tek katlı yeni hastanemizle İstanbul, salgına ve her türlü deprem ve afete karşı hazır hale gelecek."

HASTANENİN ÖZELLİKLERİ

Depremde zarar görmeyecek şekilde tek katlı olarak inşa edilen hastane; İstanbul'u salgın, deprem ve her türlü afete hazır hale getirecek, giderek büyüyen sağlık turizminde etkin rol oynayacak.

75 bin metrekarelik kapalı alana kurulu olan hastanede 432 yoğun bakım odası, 576 yoğun bakım altyapısına sahip hastane odası ve 1008 yatak kapasitesi bulunuyor.

Ayrıca hastanede yer alan 100'e yakın diyaliz ünitesiyle kronik böbrek hastalarının ihtiyacı karşılanacak. Tam teşekküllü 16 ameliyathaneye sahip olan hastanede 4 tomografi odası, 2 x-ray odası 4 MR odası bulunuyor.

Havalimanına yakın olan hastane uçakla getirilen hastaların da hastaneye hızlı bir şekilde ulaşmalarına da imkan sağlıyor.