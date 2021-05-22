Sağlık Bakanı Koca: 270 milyon aşı anlaşmamız var, bu güce güvenin
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Sağlık Bakanı Koca: 270 milyon aşı anlaşmamız var, bu güce güvenin

Sağlık Bakanı Koca: 270 milyon aşı anlaşmamız var, bu güce güvenin
Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla koronavirüste son durumu değerlendirerek Türkiye'ye gelecek koronavirüs aşı miktarını açıkladı. Koca, "100 milyon doz Sinovac, 120 milyon doz BionTech ve 50 milyon doz Sputnik aşıları için anlaşmamız var. 270 milyon doz nüfusumuzun 3 katından fazla aşı. Bu güce güvenin" ifadelerini kullandı.

Günlük koronavirüs tablosunun açıklanmasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden bir değerlendirmede bulundu.

NÜFUSUN 3 KATI AŞI ANLAŞMASI YAPILDI

Gösterilen sabrın meyvesini vermeye devam ettiğini kaydeden Bakan Koca, "Bugün de 9.000 vaka sayısının altına indik. Düşüşü sürekli kılacak olan bizleriz. Bu güce güvenin." dedi. Bakan Koca ayrıca, "100 milyon doz Sinovac, 120 milyon doz BionTech ve 50 milyon doz Sputnik aşıları için anlaşmamız var. 270 milyon doz nüfusumuzun 3 katından fazla aşı. Bu güce güvenin" ifadelerini kullandı.

AŞILANANLARIN SAYISI HER GEÇEN SAAT ARTIYOR

Öte yandan Sağlık Bakanlığınca uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 27 milyon 761 bin 989'a ulaştı.

Sağlık Bakanı Koca: 270 milyon aşı anlaşmamız var, bu güce güvenin

VAKA SAYILARINDAKİ DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 231 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 bin 697 kişiye ise koronavirüs tanısı konduğunu açıkladı. Ağır hasta sayısı 1876 oldu, 14 bin 472 kişinin Kovid-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 13 bin 111'e yükseldi.

Toplam test sayısı 52 milyon 167 bin 387'ye ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 178 bin 648, vefat sayısı 46 bin 71 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,5, ventilatör doluluk oranı yüzde 30,7, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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- Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
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