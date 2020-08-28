Sağlık Bakanı Koca, 18 ilin sağlık müdürüyle toplantı yaptı! Alınacak tedbirler konuşuldu
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Sağlık Bakanı Koca, 18 ilin sağlık müdürüyle toplantı yaptı! Alınacak tedbirler konuşuldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gece yarısı sosyal medya hesabından 18 ilin sağlık müdürüyle toplantı yaptıklarını duyurdu. Toplantıda koronavirüsü vaka artışının sebepleri ve illerde alınacak tedbirlerin görüşüldüğü kaydedildi.

28.08.2020 00:09 | Son Güncelleme: 28.08.2020 00:21

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 ilin sağlık müdürüyle toplantı yaptı. Koca, toplantıyla ilgili gece yarısı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada vaka artışının nedenleri ve tedbirlerin konuşulduğunu söyledi.

Sağlık müdürleriyle ayrı ayrı video konferansta bir araya geldiklerini duyuran Bakan Koca, "Sağlık müdürleriyle ayrı ayrı video konferansta bir araya geldik. Salgınla ilgili yeni gelişmeleri, vaka artışının sebepleri ve illerde alınacak tedbirleri ele aldık." ifadelerini kullandı.

Koca, "Tanı ve tedavide yeni yaklaşımları paylaştık" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca, 18 ilin sağlık müdürüyle toplantı yaptı! Alınacak tedbirler konuşuldu

GÜNLÜK VAKA SAYISI BİN 500'E YAKLAŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı 27 Ağustos koronavirüs verilene göre; 1491 yeni vaka tespit edildi, vefat sayısı ise 26 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 209'a, toplam vaka sayısı ise 263 bin 998'e yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 995 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 995 hastanın daha taburcu olmasıyla, toplam iyileşen hasta sayısı 240 bin 792'ye yükseldi. Toplam test sayısı 6 milyon 727 bin 860, ağır hasta sayısı 862, hastalarda zatürre oranı yüzde 7,3 oldu.

"SON DÖNEMDE İYİLEŞEN HASTA SAYIMIZ YENİ HASTA SAYIMIZDAN DAHA AZ"

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Son dönemde iyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızdan daha az. Aktif hasta sayımızı kontrollü sınırda tutmanın yolu yeni hasta sayısını azaltmak. Bugün için, aktif hastalarımızın sayısını azaltacak en geçerli yol tedbirdir. Sonunda yenilen virüs olacak." dedi.

Sağlık Bakanı Koca, 18 ilin sağlık müdürüyle toplantı yaptı! Alınacak tedbirler konuşuldu
Sağlık Bakanı Koca, 18 ilin sağlık müdürüyle toplantı yaptı! Alınacak tedbirler konuşuldu
Haber Yorumları (2)
SÜMBÜLLÜ: Aslında 14,910 vaka sayısı ölen ise 260 mı ?.
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EFELER43: Tamam bizde beyin ve ilim yok her söylediğinize inanıyoruz... Allah rızası için il il kararlar almaktan vazgeçin ve ülke genelinde tedbir alın. Okullar açılacak diyorsunuz ama en cahil insanın aklına gelen sizin aklınıza gelmiyor malesef. Milletin saf duygularıyla oynamaya son verip gerçek rakamlarla ve ciddi tedbirlerle çıkın karşımıza yeter bunaldık!
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