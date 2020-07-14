Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Yaz gelince virüs etkisini kaybetti" söylentisini yalanladı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Yaz gelince virüs etkisini kaybetti" söylentisini yalanladı

Koronavirüs salgınıyla ilgili toplumda yaygın olan "Yaz gelince virüs etkisini kaybetti" algısının yanlış olduğunu söyleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu söylentiyle ilgili "İtibar eden risk alır" ifadelerini kullandı.

14.07.2020 12:10 | Son Güncelleme: 14.07.2020 12:17

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının yaz aylarında etkisini kaybedeceği kulaktan kulağa yayılan bir bilgiydi. Ancak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu bilgiyi attığı tweetle direkt olarak yalanladı ve "Bu söylenti yanlıştır. İtibar eden risk alır. Vakalar, farklı mevsimlerde benzer seyrediyor." dedi.

"İTİBAR EDEN RİSK ALIR"

Salgın sürecinde aktif olarak kullandığı Twitter hesabından yeni bir paylaşım yapan Bakan Koca, şunları yazdı: "Yaz gelince virüs etkisini kaybetti.' Kulaktan kulağa yayılan bu söylenti yanlıştır. İtibar eden risk alır. Salgının küreselliği, virüsün etkisinin mevsimsel olmadığını kanıtlıyor. Vakalar, farklı mevsimlerde benzer seyrediyor. Virüsün etkisini kaybetmesi şu an tedbirlere bağlı."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 'Yaz gelince virüs etkisini kaybetti' söylentisini yalanladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 'Yaz gelince virüs etkisini kaybetti' söylentisini yalanladı
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