Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Salgınla mücadelede halen, tedbirlerden daha güçlü silahımız yok. Biliyoruz ki bu mücadele sadece hasta tedavi ederek...
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Salgınla mücadelede halen, tedbirlerden daha güçlü silahımız yok. Biliyoruz ki bu mücadele sadece hasta tedavi ederek...

23.10.2020 20:15 | Son Güncelleme: 23.10.2020 20:18
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Salgınla mücadelede halen, tedbirlerden daha güçlü silahımız yok. Biliyoruz ki bu mücadele sadece hasta tedavi ederek kazanılamaz, yayılmayı önleyerek kazanılır. Bu ise ancak ve ancak tedbirlere uymakla mümkündür.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Salgınla mücadelede halen, tedbirlerden daha güçlü silahımız yok. Biliyoruz ki bu mücadele sadece hasta tedavi ederek kazanılamaz, yayılmayı önleyerek kazanılır. Bu ise ancak ve ancak tedbirlere uymakla mümkündür. "

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdinç Aksoy

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