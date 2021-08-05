Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Aşı olmayanlardan otobüse binerken ya da sinemada PCR testi istenebilir

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Türkiye'de koronavirüsle mücadele hız kesmeden devam ederken vaka sayısının 30 bine yaklaşması endişeleri de beraberinde getirdi. Aşı olmayanlara yönelik kısıtlama gelip gelmeyeceği tartışma konusu olurken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kamuoyunun merak ettiği soruları yanıtladı. Aşısızlara kısıtlama konusunda zorlamadan yana olmadığını belirten Bakan Koca, aşı olmayanlardan yolculuk yaparken veya sinema ile tiyatro gibi kapalı alana girişlerde PCR testi istenebileceğini belirtti.

Yaz başındaki normalleşme süreciyle birlikte koronavirüs vaka sayılarında meydana gelen artış durdurulamıyor. Dün kaydedilen 24 saatlik verilere göre 26 bin 822 vaka tespit edilirken vefat sayısı ise 122 oldu. İyileşen hasta sayısı 6 bin 96 olurken toplam 262 bin 48 test yapıldı.

"AŞINIZI OLUN, KALABALIKLARDAN UZAK DURUN"

Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı tablodaki bu kaygı verici rakamlarla ilgili Twitter hesabından bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayıları sınır kabul ettiğimiz 20 bin sınırının çok üzerinde. Vaka sayılarını bu sınırın altına indirmek elimizde. Aşınızı olun, kalabalıklardan uzak durun" ifadelerini kullandı.

TARTIŞMA KONUSU OLDU

Yaşanan bu olumsuz gelişmelerin ardından aşı olmayanlara yönelik kısıtlama gelip gelmeyeceği de tartışma konusu oldu. Günlerdir kamuoyunu meşgul eden tartışmayla ilgili Hürriyet gazetesinden Abdulkadir Selvi'ye konuşan Bakan Koca önemli ifadeler kullandı.

"AŞI OLMAYANLARDAN PCR TESTİ İSTENEBİLİR"

"Aşı olmayanlara kısıtlama gelecek mi?" sorusuna yanıt veren Bakan Koca, vatandaşların ikna edilerek aşı tereddünün kaldırılmasının daha doğru olduğunu düşündüğünü belirtti. Bakan Koca, aşı olanın yanında aynı uçak, otobüs, sinema veya tiyatroda oturacak kişinin virüsü taşıyıp taşımadığını anlamak için PCR testi istenebileceğini belirtti.

"OKULLARIN MUTLAKA AÇILMASI GEREKİYOR"

Vakaların 30 bin sınırına yaklaşması üzerine okulların yine açılamayacağı endişeleriyle ilgili olarak da açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ben özellikle bu yıl okulların mutlaka açılması gerektiği kanaatindeyim. Üniversitelerle ilgili zaten aşıyı önerdik. Bu anlamda koruyuculuğun giderek daha fazla olacağını biliyoruz. Bu yıl özellikle eğitim boyutuyla bir aksamaya yol açmadan ama tedbirli olarak mutlaka açılması gerektiği kanaatindeyim" dedi.