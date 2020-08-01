Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Koronavirüs kısıtlamaları geri gelebilir" sinyali verdi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı süresince koronavirüs açısından oluşan olumsuz tablolar neticesinde "Bu rahatlık devam ederse tablonun olumsuz yönde gitmesi kaçınılmaz. Bölgesel olarak gerekli kararları yeniden alırız" diye konuştu.

Kurban Bayramı'nda Ramazan Bayramı'nın aksine koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanmadı. Ancak bu durum salgının yayılmamasını engellemek açısından olumsuz görüntülerin oluşmasına neden oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bu durum nedeniyle "Bu rahatlık devam ederse tablonun olumsuz yönde gitmesi kaçınılmaz. Üzülerek söylüyorum normalleşmeyle birlikte tedbirler devre dışı kaldı, temas arttı" ifadelerini kullandı.

"AÇIK HAVADA HASTALIK DAHA AZ BULAŞIR DİYE BİR ALGI VAR"

Gazeteci Candaş Tolga Işık'a konuşan Bakan Koca şunları söyledi "Bu rahatlık devam ederse tablonun olumsuz yönde gitmesi kaçınılmaz. Biz yeniden ciddi kısıtlamalar getirmeden vatandaşlarımız rehavetten kurtulsun. Aksi halde bölgesel olarak gerekli kararları yeniden almak zorunda kalırız. Üzülerek söylüyorum normalleşmeyle birlikte tedbirler devre dışı kaldı, temas arttı. İnsanlarda açık havada hastalık daha az bulaşacağına dair yanlış bir algı var. Bu virüsten korunmanın tek yolu önce mesafe ardından da maske."