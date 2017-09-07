Sağlık Bakanı Demircan'dan Taziye Mesajı

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Türkiye'nin ilk kadın bakanlarından eski Sağlık Bakanı Prof. Dr. Türkan Akyol'un vefatı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



Sağlık Bakanı Demircan mesajında, "Türkiye'nin ilk kadın bakanlarından eski Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Türkan Akyol'u kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhume Akyol'un, devlet adamı, siyasetçi ve akademisyen olarak milletimize önemli hizmetleri olmuştur. Türkan Akyol, Türkiye'nin veremle savaşında da değerli katkılar sağlamıştır. Türkan Akyol'a Allah'tan rahmet, yakınları ve tüm sevenlerine baş sağlığı diliyorum" dedi. - ANKARA