İşitme engeliyle doğan bebeğin kulakları duyduktan sonra yaptığı ilk hareket izleyenleri hüzünlendirdi - Haberler
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İşitme engeliyle doğan bebeğin kulakları duyduktan sonra yaptığı ilk hareket izleyenleri hüzünlendirdi

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Colley ailesinin bebekleri Everett sağır olarak dünyaya geldi. Bebek, 9 aylıkken geçirdiği ameliyatın ardından duymaya başladı. Colley'in duymaya başlamasının ardından ilk olarak annesine sarılması izleyenleri hüzünlendirdi.

Abd'nin Virginia eyaletinde yaşayan Colley ailesinin 3 çocuğu duyma problemi yaşadıktan sonra bu problemi kendiliğinden aştılar. Ancak son olarak dünyaya gelen bebekleri Everett, duyma problemini bir türlü aşamadı. Aile, çocuklarının 9 aylık olmasının ardından doktorlarla konuşarak ameliyata onay verdi.

KULAĞINA İŞİTME CİHAZI TAKILDI

Minik Everett geçirdiği 4 saatlik operasyonun ardından işitme cihazına kavuştu. Dünyaya geldiğinden beri hiçbir sesi duymayan Everett'in duymaya başladıktan sonra nasıl bir tepki vereceği de başta ailesi olmak üzere hastanedeki herkes tarafından merak ediliyordu.

İLK HAREKETİ DUYGULANDIRDI

Everett, işitme cihazının çalıştırılmasının ardından ilk olarak annesi Ashley'e sarıldı. İkilinin görülmeye değer mutluluğu da babasının cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüleri izleyen sosyal medya kullanıcıları, çok duygulandıklarını ifade etti.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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