Bunu da gördük! İstanbul'da bir vatandaş yağmur suyunda yüzmeye çalıştı
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Bunu da gördük! İstanbul'da bir vatandaş yağmur suyunda yüzmeye çalıştı

29.09.2020 13:14 | Son Güncelleme: 29.09.2020 14:56

İstanbul'da öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış sonrası bir vatandaşın yağmur sularına atlayarak yüzmeye çalışması ortaya ilginç görüntüler çıkardı.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış ilginç görüntüleri de beraberinde getirdi. Bir vatandaş yola dolan yağmur sularına atlayarak yüzmeye çalıştı. Arkadaşları ile şakalaşan vatandaşın o anları cep telefonu kameralarına yansıdı.

ŞEHRİN BİRÇOK NOKTASINDA ETKİLİ OLDU

Eylül ayında olmasına rağmen kurak günler geçiren İstanbul'da bugün öğle saatlerinden itibaren şiddetli yağışla beraber dolu etkili oldu. İstanbul'da öğle saatlerinde etkili olan dolu yağışı ve sağanak yağış nedeniyle kentin birçok noktasından çarpıcı görüntüler geldi.

VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI

İstanbul'un Avrupa Yakası'nda Silivri, Büyükçekmece, Çatalca ve Arnavutköy ile İstanbul Boğazı çevreleri ve Anadolu Yakası'nda Kadıköy ile bazı ilçelerde aralıklı gök gürültülü sağanak yağış ve dolu yağışı etkili oldu. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

"SARI KOD"LA UYARI YAPILMIŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün erken saatlerde "sarı kod"la İstanbul için uyarı yayınlamıştı. Özellikle Avrupa yakasında meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istemişti.

Bunu da gördük! İstanbul'da bir vatandaş yağmur suyunda yüzmeye çalıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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