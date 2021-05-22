Sağanak yağış ve fırtınadan lüks sitenin çatısı çöktü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sağanak yağış ve fırtınadan lüks sitenin çatısı çöktü

Sağanak yağış ve fırtınadan lüks sitenin çatısı çöktü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da sağanak yağışın ardından çatıdan akan sulardan dolayı bir sitede bulunan dubleks dairelerin çatıları çöktü.

Bursa'da sağanak yağışın ardından çatıdan akan sulardan dolayı bir sitede bulunan dubleks dairelerin çatıları çöktü. Çatıları çöken vatandaşların evleri sular altında kalırken, evdeki çocuklar son anda ölümden döndü. Daire sakinleri evlerini bırakıp akrabalarına giderken, olayda facianın eşiğinden dönüldü.

Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Millet mahallesinde bulunan bir sitenin dubleks daireleri sağanak yağmura dayanamayarak çöktü. Yaklaşık bir yıl önce yapılan Yasemin Evleri'nin dubleks daireleri giderleri olmadığı için çökerek kullanılmaz hale geldi. Dubleks dairelerde oturan bina sakinleri oturdukları dairelerden çıkarak akrabalarının yanına gitti.

Bina sakinlerinden Öğretmen Aytekin Erkut, "Buraya geldiğimiz günden beri sorunlar yaşıyoruz. Mağduriyetimiz hiç bitmedi. En son bugün çatılar çöktü. Daha öncede kışın doğalgazımız kesildi. En önemlisi muhatabımız yok. Daireler bir yıl önce yapıldı. Oturma izni alınmadı. Bir olay olduğunda müteahhit kaçıyor. Site yöneticisi ile çözülecek bir iş değil. Bizim beklentimiz bu durumun çözülmesi" dedi.

'Şiddetli yağış sonrası yeni dairesinin çatısının çöktüğünü ifade eden Bekir Yılmaz "Çatıdan ziyade benim çocuğumun gözyaşlarını kimse ödeyemez. Çocuğum yarın yatağında yattığında çatı çökecek mi diye düşürse psikolojisi alt üst olur" dedi.

İnşaat firmasından hizmet alamadıklarını kaydeden Eren Ertürk, "6-7 ay bizi oyaladılar. Oturma izni ile alakalı sorunlar yaşıyoruz. Bundan dolayı kışın ortasında doğalgazlarımız kesildi. Toplam 42 daire. Burada oturanlar akrabalarına gitmek zorunda kaldı. Evleri satın aldığımızdan beri çok sıkıntı yaşadık, hala da yaşıyoruz" diye konuştu - BURSA

Sağanak yağış ve fırtınadan lüks sitenin çatısı çöktü
Sağanak yağış ve fırtınadan lüks sitenin çatısı çöktü
Sağanak yağış ve fırtınadan lüks sitenin çatısı çöktü
Sağanak yağış ve fırtınadan lüks sitenin çatısı çöktü
Sağanak yağış ve fırtınadan lüks sitenin çatısı çöktü
Sağanak yağış ve fırtınadan lüks sitenin çatısı çöktü
Sağanak yağış ve fırtınadan lüks sitenin çatısı çöktü
Sağanak yağış ve fırtınadan lüks sitenin çatısı çöktü
Sağanak yağış ve fırtınadan lüks sitenin çatısı çöktü
Sağanak yağış ve fırtınadan lüks sitenin çatısı çöktü
Sağanak yağış ve fırtınadan lüks sitenin çatısı çöktü
Sağanak yağış ve fırtınadan lüks sitenin çatısı çöktü
Sağanak yağış ve fırtınadan lüks sitenin çatısı çöktü
Sağanak yağış ve fırtınadan lüks sitenin çatısı çöktü
Sağanak yağış ve fırtınadan lüks sitenin çatısı çöktü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bursa'da bir zamanların ünlü assolisti, cami bahçesinde alkolden bilincini kaybetmiş halde bulundu
Bursa'da bir zamanların ünlü assolisti, cami bahçesinde alkolden bilincini kaybetmiş halde bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Deniz Çakır Hande Ataizi Necati Şaşmaz
Spor Arda Turan Şenol Güneş Rachid Ghezzal Ahmet Nur Çebi Josef De Souza
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sağanak yağış ve fırtınadan lüks sitenin çatısı çöktü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.05.2021 11:09:18. #1.11#

title