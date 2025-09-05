Haberler

Sağanak yağış uyarısı yapılan iller hangileri (6 Ağustos Cumartesi)?

Sağanak yağış uyarısı yapılan iller hangileri (6 Ağustos Cumartesi)?
İçişleri Bakanlığı, yarın bazı bölgelerde beklenen gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle 8 ilde "sarı" kodlu meteorolojik uyarı yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre, söz konusu illerde yağışların etkili olabileceği belirtilerek vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Yapılan değerlendirmelere göre, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, Bilecik, Kütahya, Düzce ve Bolu'nun batı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışın öğle saatlerinden itibaren etkisini göstereceği öngörülüyor.

Vatandaşların, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında oluşabilecek kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. Yetkililer, ani hava olaylarına karşı hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı.

Osman DEMİR
