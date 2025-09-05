Sağanak yağış uyarısı yapılan iller hangileri (6 Ağustos Cumartesi)?

İçişleri Bakanlığı, gök gürültülü sağanak nedeniyle yarın 8 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı yapıldığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yarın beklenen gök gürültülü sağanak sebebiyle 8 il için sarı uyarı verildiği bildirildi.

SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

İçişleri Bakanlığı, yarın etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle 8 ilde "sarı" kodlu meteorolojik uyarı yapıldığını açıkladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, söz konusu bölgelerde yağışların yer yer kuvvetli olabileceği belirtildi.

YAĞIŞ BEKLENEN İLLER

Yapılan değerlendirmelere göre, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, Bilecik, Kütahya, Düzce ve Bolu'nun batı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışın öğle saatlerinden itibaren etkisini göstereceği öngörülüyor.

OLASI RİSKLER VE UYARILAR

Vatandaşların, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında oluşabilecek kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. Yetkililer, ani hava olaylarına karşı hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı.