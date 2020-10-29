Sağanak yağış etkisini göstermeye başladı! Meteoroloji dolu ve sel uyarısı yaptı
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Sağanak yağış etkisini göstermeye başladı! Meteoroloji dolu ve sel uyarısı yaptı

29.10.2020 08:29 | Son Güncelleme: 29.10.2020 08:40
Sağanak yağış etkisini göstermeye başladı! Meteoroloji dolu ve sel uyarısı yaptı

AKOM tarafından yapılan uyarılardan sonra sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da şiddetli yağış başladı. Büyükçekmece'de başlayan yağış trafikte sürücülere zor anlar yaşattı. Meteoroloji; sel, yıldırım, kuvvetli rüzgar, dolu ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmasını istedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, sabah saatlerinde İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki ilçeleri ile Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Bu nedenle sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

SARI KOD UYARISI GELDİ

İstanbul'un Avrupa Yakası'nda ve Tekirdağ çevrelerinde beklenen yağışlara dikkat şeklinde sarı kodlu uyarı yapan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için 'kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı' hava dalgasının etkili olacağını belirtti.

Sağanak yağış etkisini göstermeye başladı! Meteoroloji dolu ve sel uyarısı yaptı

BÜYÜKÇEKMECE'DE BAŞLADI

Büyükçekmece'de, sabahın ilk saatlerinden itibaren yağmur yağışı etkili olmaya başladı. Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) tarafından yapılan uyarılarından sonra sabah saatlerinden itibaren şiddetli yağış başladı. Büyükçekmece saat 06.00 sıralarında başlayan yağış trafikte sürücülere zor anlar yaşattı.

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