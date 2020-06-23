Sağanak yağış etkili oldu Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Saruhanlı'ya bağlı kırsal Büyükbelen Mahallesi'nde sağanak nedeniyle su baskınları oluştu.

Su baskını nedeniyle 2 ev yıkıldı, 4 evde zarar oluştu.

Yıkılan evlerden birinin olay sırasında boş olduğu, diğerinde ise 2 kişi bulunduğu öğrenildi.

Evdeki Kemal Gürgönül'ün sel suyuna kapıldığı, sürüklendiği sırada bir evin duvarına tutunduğu ve yardıma gelen mahalle sakinleri tarafından kurtarıldığı öğrenildi.

Aynı evdeki Şengül Gürgönül'ün ise olay nedeniyle şoka girdi.

Her iki selzede 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldıkları Saruhanlı Devlet Hastanesinde tedaviye alındı.

Yaklaşık 30 dakika süren sağanak nedeniyle çiftliklerdeki bazı hayvanlar telef oldu, domates, biber, üzüm, tütün ekili bazı araziler de zarar gördü.

Kaynak: AA