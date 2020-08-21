Sağanak sonrası Haliç kahverengiye büründü Sağanak sonrası Haliç kahverengiye büründü Sağanak yağmur sonrası Haliç'te istenmeyen görüntü oluştu.

Sağanak sonrası Haliç kahverengiye büründü

İSTANBUL - Sağanak yağmur sonrası Haliç'te istenmeyen görüntü oluştu. Haliç kıyısını kaplayan çamurlu görüntü, havadan görüntülendi.

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası Haliç'te istenmeyen görüntüler oluştu. Yağış hayatı olumsuz etkilerken, rengi değişen haliç ise, havadan görüntülendi. Çekilen görüntülerde, kıyının renginin değiştiği ve çöplerin biriktiği olduğu görüldü.

Kaynak: İHA