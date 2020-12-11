Sağanak etkili oldu
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Sağanak etkili oldu

11.12.2020 10:59 | Son Güncelleme: 11.12.2020 11:03

Sağanak yağış Kara yolunda oluşan su birikintileri Su baskınından görüntüler Esnaf Mustafa Altındağ konuşması Seyir halindeki araçlar ANTALYA - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde sabah saatlerinde şiddetini artıran sağanak nedeniyle kent merkezinde su baskınları meydana geldi.

Sağanak yağış

Kara yolunda oluşan su birikintileri

Su baskınından görüntüler

Esnaf Mustafa Altındağ konuşması

Seyir halindeki araçlar ANTALYA - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde sabah saatlerinde şiddetini artıran sağanak nedeniyle kent merkezinde su baskınları meydana geldi.

Sağanak etkili oldu
Sağanak etkili oldu
Sağanak etkili oldu
Sağanak etkili oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Uğur

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