Sağanak etkili oldu
11.12.2020 10:59 | Son Güncelleme: 11.12.2020 11:03
Sağanak yağış Kara yolunda oluşan su birikintileri Su baskınından görüntüler Esnaf Mustafa Altındağ konuşması Seyir halindeki araçlar ANTALYA - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde sabah saatlerinde şiddetini artıran sağanak nedeniyle kent merkezinde su baskınları meydana geldi.
Sağanak yağış
Kara yolunda oluşan su birikintileri
Su baskınından görüntüler
Esnaf Mustafa Altındağ konuşması
Seyir halindeki araçlar ANTALYA - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde sabah saatlerinde şiddetini artıran sağanak nedeniyle kent merkezinde su baskınları meydana geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Uğur